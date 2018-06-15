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中央社

巴西掃黑行動 61名PCC黑幫成員被捕

中央社2018/06/15 11:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西聖保羅州刑警和法務部今天在14州執行一項專案，目的是打擊監獄黑幫「首府第一司令部」（PCC）控制其他州分支的架構，61人被捕。

根據調查，這項架構導致巴西全國各地幫派之間爭端更加激烈，增加謀殺案數量，同時將「首府第一司令部」（PCC）的勢力伸及其他南美國家，與玻利維亞、哥倫比亞、圭亞那、巴拉圭和秘魯等數個犯罪組織勾結，成為跨國性犯罪組織。

聖保羅檢警部門從2017年6月開始調查，當時聖保羅州監獄文斯勞總統監獄（Presidente Venceslau）的獄警，在下水道發現一些便條，確定7名幫派領導人的身分，以及負責與其他州和國家的地方幫派溝通、販賣武器和毒品的單位。

在過去的4年中，「首府第一司令部」在聖保羅州以外的成員總數大增，從3000人增至逾2萬人；聖保羅州則有超過1萬名成員。

「首府第一司令部」的擴張導致部分地方幫派的不滿，繼而與聖保羅監獄黑幫的宿敵、里約黑幫「紅軍團」（Comando Vermelho）結盟，在巴西各地，尤其是北部和東北部展開激烈爭戰。

上週在米納斯吉拉斯（Minas Gerais）發生的一系列攻擊公車和警崗事件，正是幫派衝突的結果。（編輯：陳惠珍）1070615

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