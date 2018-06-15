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政治

談總召選舉　王金平：費鴻泰沒有輸

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/15 11:21
▲國民黨團總召選舉出爐，中生代立委江啟臣以 17 票，險勝資深立委費鴻泰的 15 票。江啟臣 15 日上午拜會前立法院長王金平。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.15）
▲國民黨團總召選舉出爐，中生代立委江啟臣以 17 票，險勝資深立委費鴻泰的 15 票。江啟臣 15 日上午拜會前立法院長王金平。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.15）

國民黨團總召選舉昨出爐，中生代立委江啟臣以 17 票，險勝資深立委費鴻泰的 15 票。江啟臣今（ 15 ）日上午拜會前立法院長王金平，王金平表示，「這次費鴻泰競選，大家都知道，因為黨內整個氛圍，影響到他的選舉，這個在所難免」，王金平還重複兩次說「我認為他沒有輸。」

王金平說，江啟臣來交換一些黨團運作的意見，選舉是一時的，而且是黨內自己的選舉，選舉過後還是要努力團結，未來增強黨團作戰能力，這個非常重要。

王金平指出，這次費鴻泰競選，大家都知道，因為黨內整個氛圍，影響到他的選舉，這個在所難免，「我認為他沒有輸」，新任總召江啟臣完全能夠接受這點說法，所以大家往前看，希望江領導的國民黨團，能夠虎虎生風，為年底選舉累積好的資源，希望年底選舉能夠順利圓滿成功。

江啟臣說，感謝王金平撥空接受他的請益，他昨天選完後，也立刻拜會費鴻泰，請他未來在黨團運作領導上，一定要給予協助，今天來跟王請益，未來黨團運作，也拜託王以豐富經驗給予指導。

江啟臣指出，接下來一年半的時間，年底地方選舉與明年中央選舉，整個立法院一定脫離不了攸關選舉的議題、法案，或者是輔選工作，擁有豐厚經驗的王金平，也給他很多建議，讓他受益良多。

江啟臣表示，黨團內部選舉，本來就沒有誰贏誰輸的問題，大家都是勇於承擔，跳出來爭取服務機會，有時只是先後問題，最重要是結束內部程序後，趕緊團結起來，擬定該做的事情，繼續向前走。

江啟臣說，一年半的時間，對國民黨至關重要，任何人都不能放鬆，必須緊緊團結、凝聚再一起，打贏年底選戰，以及明年選戰。

王金平最後說，這次選舉結果，只有差兩個人而已，差點就平手，整個氛圍他認為對費鴻泰不利，他認為費也不必把選舉結果放在心上，好好幫助江啟臣，讓黨團更團結，運作更順利。

關鍵字江啟臣王金平費鴻泰林為洲吳敦義
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