談總召選舉　王金平：費鴻泰沒有輸

國民黨團總召選舉昨出爐，中生代立委江啟臣以 17 票，險勝資深立委費鴻泰的 15 票。江啟臣今（ 15 ）日上午拜會前立法院長王金平，王金平表示，「這次費鴻泰競選，大家都知道，因為黨內整個氛圍，影響到他的選舉，這個在所難免」，王金平還重複兩次說「我認為他沒有輸。」

王金平說，江啟臣來交換一些黨團運作的意見，選舉是一時的，而且是黨內自己的選舉，選舉過後還是要努力團結，未來增強黨團作戰能力，這個非常重要。

王金平指出，這次費鴻泰競選，大家都知道，因為黨內整個氛圍，影響到他的選舉，這個在所難免，「我認為他沒有輸」，新任總召江啟臣完全能夠接受這點說法，所以大家往前看，希望江領導的國民黨團，能夠虎虎生風，為年底選舉累積好的資源，希望年底選舉能夠順利圓滿成功。