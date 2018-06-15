癌症蟬聯36年十大死因首位 奪4.8萬命創新高

（中央社記者張茗喧台北15日電）衛福部今天公布最新統計指出，106年共有17萬人死亡，每3分3秒就有一人過世。其中，癌症已是第36年居首位，死亡人數首次突破4.8萬人，創史上新高，占總死亡人數的28%。

衛生福利部今天召開記者會公布民國106年十大死因報告，106年共有17萬1857人死亡，比前一年減少561人、降幅0.3%，男性死亡人數為10萬1686人，是女性7萬171人的1.4倍。

根據衛福部計算，平均每天有471人死亡、每3分3秒就有一人過世，和前一年相同。