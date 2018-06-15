癌症蟬聯36年十大死因首位 奪4.8萬命創新高

（中央社記者張茗喧台北15日電）衛福部今天公布最新統計指出，106年共有17萬人死亡，每3分3秒就有一人過世。其中，癌症已是第36年居首位，死亡人數首次突破4.8萬人，創史上新高，占總死亡人數的28%。
衛生福利部今天召開記者會公布民國106年十大死因報告，106年共有17萬1857人死亡，比前一年減少561人、降幅0.3%，男性死亡人數為10萬1686人，是女性7萬171人的1.4倍。
根據衛福部計算，平均每天有471人死亡、每3分3秒就有一人過世，和前一年相同。
統計指出，106年十大死因依死亡率排名依次為：（1）惡性腫瘤、（2）心臟疾病、（3）肺炎、（4）腦血管疾病、（5）糖尿病、（6）事故傷害、（7）慢性下呼吸道疾病、（8）高血壓性疾病、（9）腎炎和腎病症候群及腎病變、（10）慢性肝病及肝硬化，和去年排序相同。
其中，光是前十大死因的死亡人數就占了13萬1993人，占總死亡人數的76.8%。
值得注意的是，癌症已是第36年位居十大死因之首，死亡人數共4萬8037人，占總死亡人數的28%，相較105年增加277人；此外，去年同是第3名的肺炎，死亡人數也比前一年增加268人。
男性死亡人數雖然是女性的1.4倍，但若細看兩性死亡人數，106年男性死亡人數比前一年減少1299人，以事故傷害、慢性下呼吸道疾病分別減少301人、445人較多；反觀女性，死亡人數卻比前一年增加738人，以肺炎、高血壓性疾病分別增加172人、163人最明顯。
若分析死亡年齡，65歲以上死亡人數死多達12萬3543人，占總死亡人數的71.9%，比前一年增加1287人，以85歲以上族群增加幅度最明顯，但由於高齡化社會到來，65歲以上人口迅速增加，因此死亡率反而比前一年減少4.2%。（編輯：黃于）1070615