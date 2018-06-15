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嚴凱泰夫婦缺席裕隆股東會 各有原因

中央社2018/06/15 11:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北15日電）裕隆今天召開股東常會，董事長嚴凱泰請假，原定出席的董事長夫人陳莉蓮也未現身。裕隆表示，嚴凱泰因腿傷不便出席，陳莉蓮臨時決定參加女兒小學畢業典禮。

陳莉蓮是裕隆董事，過去也曾參加裕隆股東會。

裕隆表示，嚴凱泰因腿傷未癒，已向裕隆、裕日車、中華車股東會請假，連女兒的畢業典禮都沒去，陳莉蓮則是臨時決定陪伴女兒參加畢業典禮。

代理主持股東會的裕隆集團副執行長陳國榮表示，去年台灣汽車市場在車輛舊換新貨物稅補助政策帶動下，總市場銷量44.5萬台；預估今年在貨物稅補助政策進入第3年持續力道支撐下，整體市場維持穩定持平態勢。

陳國榮指出，自有品牌納智捷(Luxgen)去年8月成立滿10年，製造的第10萬台新車U5正式在三義工廠下線，寫下台灣汽車自有品牌里程碑。

在轉投資中國大陸市場部分，為提升納智捷的營運能力與競爭力，轉投資東風裕隆將持續針對各項營運活動進行優化與整合，積極推動「510計劃」，預計5年內推出10款新車，掌握中國大陸車市成長的需求腳步，也將更積極投入新能源車的研發。

此外，裕隆汽車多角化跨足房產事業，去年轉投資成立裕隆建設，推動新店裕隆城開發案。其中，住商區基地於去年10月動工，預計明年第1季正式公開、2022年取得完工執照，除了保留萬坪生態區作為生態公園，未來將引進知名百貨、商場、影城進駐，期望打造新北市建築地標。

裕隆股東會通過去年財報及股利分配案，去年每股稅後純益(EPS)1.56元，每股配發現金股息0.58元，預計7月24日除息，並提列新台幣10億元作為特別盈餘公積，配合新店土地開發案；股東會中也補選1席獨立董事，由蔡彥卿當選。（編輯：張良知）1070615

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