NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巨乳Hebe！穿比基尼秀D奶身材大婚當晚　女星兒媳爆性愛片流出8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中度颱風致死率高 消防署籲提高警覺

中央社2018/06/15 11:17
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北15日電）受熱帶性低氣壓影響，致災性降雨襲擊南台灣。消防署今天表示，近10年中度颱風的致命率高於強烈颱風，占總死亡人數8成，呼籲民眾提高警覺，勿掉以輕心。

中央氣象局表示，影響台灣的熱帶性低氣壓有可能增強為颱風，今天全台天氣不穩定，降雨機率高，台南、高雄、屏東及台東都有豪雨等級以上降雨，屏東應防大豪雨。

內政部上午舉行例行記者會，消防署副署長江濟人指出，汛期及颱風季節來臨，根據消防署統計，近10年（民國97年至106年）共有51個颱風侵襲台灣，共771人死亡。輕度颱風18個，造成8人死亡；中度颱風21個，造成732人死亡；強烈颱風12個，造成31人死亡。

江濟人說，光中度颱風莫拉克颱風就造成643人死亡，占總死亡人數比例約83.4%，顯見中度颱風的致命率更高於強烈颱風。而近2年侵襲台灣的颱風近5成是中度颱風，請民眾務必提高警覺，切勿掉以輕心。

他說，消防署盤點全台有201個「孤島」，遇到災害、大雨，交通容易中斷，呼籲民眾平常要做好應變準備，儲存量時雨水，一旦道路受阻無法進出，也能撐過比較長的時間等待救援。

此外，江濟人指出，居住在土石流、易淹水等高災害風險地方的居民，當有預警訊息時，請盡可能撤到平地較安全的地方；當地方政府決定撤離時，也希望民眾配合撤離，不要暴露在險境中。（編輯：楊凱翔）1070615

2千億不夠 蔡明介加碼5G...嚴凱泰夫婦缺席裕隆股東會 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan