中度颱風致死率高 消防署籲提高警覺

內政部上午舉行例行記者會，消防署副署長江濟人指出，汛期及颱風季節來臨，根據消防署統計，近10年（民國97年至106年）共有51個颱風侵襲台灣，共771人死亡。輕度颱風18個，造成8人死亡；中度颱風21個，造成732人死亡；強烈颱風12個，造成31人死亡。

中央氣象局表示，影響台灣的熱帶性低氣壓有可能增強為颱風，今天全台天氣不穩定，降雨機率高，台南、高雄、屏東及台東都有豪雨等級以上降雨，屏東應防大豪雨。

（中央社記者劉麗榮台北15日電）受熱帶性低氣壓影響，致災性降雨襲擊南台灣。消防署今天表示，近10年中度颱風的致命率高於強烈颱風，占總死亡人數8成，呼籲民眾提高警覺，勿掉以輕心。

江濟人說，光中度颱風莫拉克颱風就造成643人死亡，占總死亡人數比例約83.4%，顯見中度颱風的致命率更高於強烈颱風。而近2年侵襲台灣的颱風近5成是中度颱風，請民眾務必提高警覺，切勿掉以輕心。

他說，消防署盤點全台有201個「孤島」，遇到災害、大雨，交通容易中斷，呼籲民眾平常要做好應變準備，儲存量時雨水，一旦道路受阻無法進出，也能撐過比較長的時間等待救援。

此外，江濟人指出，居住在土石流、易淹水等高災害風險地方的居民，當有預警訊息時，請盡可能撤到平地較安全的地方；當地方政府決定撤離時，也希望民眾配合撤離，不要暴露在險境中。（編輯：楊凱翔）1070615