解穆斯林思鄉情愁　宜縣府辦開齋節活動

開齋節代表齋戒月的結束，是穆斯林一年當中非常重要的節日，如同華人的農曆新年。為讓在異地打拼的穆斯林一解離鄉背井的思鄉之苦，宜蘭縣政府今（15）日特地在宜蘭市及南方澳舉辦開齋節活動，兩地共有超過1000位信奉穆斯林的移工及新住民朋友參與。
按伊斯蘭習俗，齋戒月期間穆斯林從黎明到日落前都不可進食及飲水，同時也停止抽煙、喝酒、娛樂等活動，直到日落之後才能進食。而開齋節代表齋戒月的結束，是穆斯林一年中非常重要的節日，如同華人的農曆新年，穆斯林互相恭賀並共同分享食物和甜點，象徵完成齋戒月戒律，是一個和平歡樂的節日。
在台灣，除了本國籍的穆斯林約有6萬人之外，來自伊斯蘭國家的新移民及移工族群更多達20萬人。宜蘭縣政府為表達對穆斯林的友善，同時一解穆斯林離鄉背井、在異地打拚之思鄉情愁並提供宗教心靈慰藉，近年來在開齋節當日都舉行「開齋節活動」，每年都吸引近千名信奉穆斯林的移工及新住民朋友參與，一同感受熱鬧歡慶氣氛。
縣府表示，有感於往年只在南方澳跨港大橋旁搭設帳棚過於簡陋，而對在頭城大溪的穆斯林漁工又過於遙遠，今（2018）年特別在6月15日開齋當日，分別在宜蘭市的市民活動中心以及南方澳的南安國中禮堂同時舉辦開齋節活動。宜蘭場計300多人，南方澳則有超過700人參與這項活動，縣府除了提供印尼家鄉傳統美食饗宴，副縣長黃適超及勞工處、民政處、社會處、衛生局、移民署宜蘭縣服務站等也相關單位也都到場發送專屬紅包，表達祝福之意，讓在台灣的穆斯林朋友享受歡慶過節的喜悅，同時也感受台灣人的友誼。