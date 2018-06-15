解穆斯林思鄉情愁　宜縣府辦開齋節活動

開齋節代表齋戒月的結束，是穆斯林一年當中非常重要的節日，如同華人的農曆新年。為讓在異地打拼的穆斯林一解離鄉背井的思鄉之苦，宜蘭縣政府今（15）日特地在宜蘭市及南方澳舉辦開齋節活動，兩地共有超過1000位信奉穆斯林的移工及新住民朋友參與。

按伊斯蘭習俗，齋戒月期間穆斯林從黎明到日落前都不可進食及飲水，同時也停止抽煙、喝酒、娛樂等活動，直到日落之後才能進食。而開齋節代表齋戒月的結束，是穆斯林一年中非常重要的節日，如同華人的農曆新年，穆斯林互相恭賀並共同分享食物和甜點，象徵完成齋戒月戒律，是一個和平歡樂的節日。