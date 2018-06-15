林百里：筆電是歷史 集中火力做AI

他接著在股東會後指出，AI看似今年才開始，但廣達2年前就開始做AI伺服器，跟雲端一起成長；國外已有很多AI伺服器應用的實例，如臉書、亞馬遜、微軟、Google都善用AI伺服器。

林百里在股東會表示，廣達成立30年，走過不同的挑戰與變化，但依然維持成長，擁有強大的研發力量，1988年做筆電，當筆電一哥，2000年跨入雲端，2014年開發物聯網（IOT），今年是AI元年，盼得到好成績，跟股東分享。

他說，6月1日與科技部長陳良基、台灣大哥大董事長蔡明忠、華碩董事長施崇棠舉行座談會，確立為台灣建置2000GPU的人工智慧（AI）雲，年底前可望運作，非常興奮。

林百里表示，廣達做硬體要圍繞AI開始，推出新產品，除伺服器，還有終端運算，且要更即時，是30年最重要的革命。進AI時代，物聯網（IoT）產業持續成長。從數位時代經歷個人電腦（PC）、物聯網革命，到AI革命，AI是一條不回頭的路，重效率、精準，更不斷創新。

他說，AI取代人的工作之際，人要不斷學習，面臨的是社會科學問題，在美國已有機器人取代律師出庭的說法，憑藉著大數據提供的案例，引用最適法條；甚至研發新藥也用到AI。

他表示，為了廣達力推AI醫療，曾拜訪各大醫院，AI對於預防性醫學很有幫助，精密檢查效果特別好。（編輯：蘇志宗）1070615