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完成併購博科後 博通已裁員1100人 Q2營收年增

鉅亨網2018/06/15 11:38
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博通 (Broadcom) (AVGO-US) 在一份監管單位文件上揭露，在去年 11 月完成 55 億美元收購網通設備廠博科通訊系統 (Brocade) 之後，整體業務單位已經裁員約 1100 人以降低成本，目前正進一步評估資源，也可能會再裁撤一些職位。

博通表示，在 2018 財年的前兩個季度，已經認列 1.43 億美元重組費用，主要都是員工的資遣費，預計大部分的員工資遣費將於第三季支付。

博通第二財季表現

博通 Q3 財測

  • 營收 50.47 億美元 (正負 7500 萬美元)，去年同期為 44.6 億美元。
  • 毛利率 50.75% (正負 1%)、非 GAAP 毛利率 66.5% (正負 1%)
  • 財測隱含非 GAAP 的稅前純益 4.81 美元，去年同期為 4.10 美元。

博通執行長 Hock Tan 在法說會上表示，服務供應商對擴張寬頻能力的花費讓公司受益，但相較來說，中國光學市場上對視頻途徑的花費仍然低迷。第三財季我們預期有線營收將持續成長，雲端數據中心和商用 IT 的需求依舊健康，同時寬頻接入業務保持強勁。

他預計第三季來自蘋果的無線需求將轉強，因為下一代 iPhone 正準備推出，但會因來自三星的需求減弱而抵銷，所以整體無線事業的營收將持平，或者可能稍稍下降。

投資者可期待什麼？

營收成長強勁，結合股票回購行動，提高了博通第二季每股獲利。博通 4 月時宣布回購 120 億美元股票，目前離完成的金額還差很遠，所以未來幾季還將持續回購。

近日報導稱，蘋果對今年稍晚將推出的 iPhone 零件訂單較保守，這可能預警著博通的麻煩，該公司執行長 Tan 在法說會上也證實「在建構水準上較為謹慎」，但目前仍不清楚蘋果訂單對博通今年稍晚的影響會有多大。

博通股價走勢
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