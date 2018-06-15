永豐金股東會 銀行工會不滿高層頻換人

（中央社記者田裕斌台北15日電）永豐金控今天召開股東常會，永豐銀行工會代表大表不滿，包括高層頻頻換人、員工高離職率及苛扣業績獎金，工會代表表示，未來若有經營權之爭，不一定挺公司派。

工會代表表示，永豐銀10年換了7個總經理，近2年離職員工都超過500人，預估今年會有600人離職，在總經理一直更換的情況下，如何帶給員工承諾，且高階經理人去年超過9成的考績都是甲上以上，要求未來應對高階經理人的考績設上限，並不要再空降高階經理人。

工會代表指出，將到台北市勞工局申請勞資調解，取得合法罷工權力，未來若永豐金再度爆發經營權之爭，工會會支持對員工比較好的那一邊。