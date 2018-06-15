英工程師涉向中洩F-35機密 遭警逮捕

總部設於英格蘭中部德比（Derby）的勞斯萊斯是英國的飛機發動機製造商，有參與短距起飛、垂直降落的F-35B戰機最高機密的工作。F-35B為美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司所研製。

英國「太陽報」（The Sun）報導，現年73歲的瓊斯（Bryn Jones）是勞斯萊斯（Rolls-Royce）公司前首席燃燒技術專家，安全單位接獲情資，指他疑向北京洩漏機密資訊而被捕。

（中央社倫敦14日綜合外電報導）在傳出中國恐陰謀竊取F-35B匿蹤戰機的機密之際，英國警方今天證實，他們根據「政府機密法」（Official Secrets Act）逮捕一名男子。

倫敦都會區警察局（Metropolitan PoliceService）發言人告訴法新社，警方在12日於德比郡（Derbyshire）有逮捕行動，相關行動是依據「政府機密法」調查的一環。

由於未被指控具體罪名，英國警方並未公布到案人的姓名。

警方發言人說：「到案的70多歲男子任職於私人產業，他被帶到德比郡的一所警局，雖當晚已獲釋，但他仍遭調查。警方在西密德蘭（West Midlands）一處地址執行搜索，已搜索完畢，而在德比郡一個地點的搜索仍在進行。基於本案性質，我們現階段不打算進一步多做說明。」

瓊斯在專業社群網站領英（LinkedIn）所列的個人資料為西安航空學院（Aeronautical University ofXian）客座教授，他的個人網頁顯示，他於1968到2003年任職於勞斯萊斯公司。

包括瓊斯與勞斯萊斯公司，都對媒體表示無可奉告。

英國上週才剛收到頭4架他們所購買的F-35B戰機。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070615