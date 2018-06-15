台僑赴加航總部示威 籲莫做中國馬前卒

抗議聲明中指出，「今天加拿大台灣同鄉來到蒙特婁，是為了捍衛台灣和加拿大的國家尊嚴和主權。我們譴責中國共產黨要求國際航空公司在其網站上將台灣『合併』給中國的霸權傲慢；要求加拿大堅決反對這種單方面破壞加拿大一個中國政策的行動；呼籲加航做一個加拿大的航空公司，而不是中國共產黨的馬前卒。」

（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）包括多倫多、蒙特婁、渥太華等地的加拿大台僑約150人，今天中午齊聚加航（Air Canada）蒙特婁總部前示威抗議，加航派出公關人員，收下台灣同鄉會和加台鄉親的抗議聲明。

加航總部位於蒙特婁，距多倫多車程6小時。為了參與中午的示威，多倫多台僑52人清晨4點半就包車出發，與蒙特婁和渥太華台灣同鄉會成員會合後，總計約有150多名台僑參與加航總部大樓前的抗議行動。

活動總指揮「多倫多台灣人社團聯誼會」召集人鍾雅澤表示，這項示威行動結合「加拿大台灣同鄉會」遍布各地的僑民力量，針對中國無理要求加航等國際航空公司「改列台灣為中國」、加航輕易妥協、加國政府坐視不顧，表達強烈抗議立場。

抗議民眾身穿有台灣字眼的T恤，在微雨中高呼「Taiwan is TW, Not CN」、「加航要勇於對抗中國」、「加拿大要勇於對抗中國」、「加拿大保護加拿大企業」、「中國莫染指加航」、「加航莫聽令中國」等口號，並向附近來往的加航員工散發傳單。過程平和理性。

加航總部派出公關部門人員，接下由加拿大台僑林哲夫、加拿大台灣人權協會會長史邁克（MichaelStainton）、大蒙特婁台灣同鄉會會長陳建銘等三人遞交的抗議信函。

鍾雅澤表示，大家對於加航未派出更高層代表接受抗議聲明，相當不滿，也堅信有必要持續透過行動發聲。加拿大台灣同鄉7月6日至8日將在溫哥華舉行年會，屆時一定會將此議題提出討論，研議具體行動方針。鍾雅澤強調，這股抗議力量將不會散去，他們已計劃進一步結合美國、歐洲、澳洲、日本等地台僑，持續採取抗議行動。（編輯：屈享平）1070615