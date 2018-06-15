手機也成餐具？邊吃邊滑大啖米其林美食

▲上座前就會發現，每人的位子上已經擺好自己專屬的最新智慧型手機。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）

到餐廳吃飯，如果拿出手機對食物拍不停，可能會引起不少人反感，但有家台北米其林餐廳反而將手機跟餐具擺在一起，鼓勵民眾用餐時盡情拍照、滑手機，同時結合虛擬實境（ VR ）、擴增實境（ AR ）、直播等互動科技，創造美食及科技結合的用餐體驗。



▲透過直播收看美食的料理過程，還能用手機幫主廚點讚。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）

今( 2018 )年榮獲台北《米其林指南》評鑑一星餐廳的台北文華東方酒店「雅閣」，與台灣三星跨界合作，推出全球獨創的「點食晨金」科技美食饗宴，僅在 6 月 25 日至 7 月 15 日午、晚餐時段提供，每個餐期限量 8 至 10 人。



▲透過擴增實境可看見可愛的牛肝菌迫不及待的跳入湯碗中。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）



▲以主廚秘制高湯熬煮而成，搭配營養價值極高的牛肝箘，喝一碗馬上全身熱呼呼。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）

用餐地點就位於餐廳的私人包廂，上座前，每人的位子上已經擺好專屬的最新智慧型手機，並由 Q 版主廚謝文介紹今日菜單。



▲用虛擬實境讓大家深入澎湖海域，看看最新鮮的深海大龍蝦。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）



▲用虛擬實境看見的深海大龍蝦，拿下眼鏡就會料理好出現在眼前。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）

用餐過程中，手機也成為「餐具」的一部分，像是可以透過直播收看美食的料理過程，還能用手機幫主廚點讚；利用擴增實境技術，讓美食「動」起來增添用餐趣味；虛擬實境讓大家深入澎湖海域，親眼目睹最活跳跳的深海大龍蝦。



▲烏魚子炒飯是主廚謝文的招牌料理，一上桌就聞得到濃郁的鮮香味。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）



▲將面皮加入竹炭粉，簡單的流沙包讓人眼睛為之一亮。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）

當然，餐廳隨時都歡迎民眾盡情用手機拍照，所有照片也會在用餐結束後提供民眾回家紀念。而為了要保持食物溫度，不會因拍照時間過長影響口感，餐廳還遠赴法國訂製 Legle France 瓷器，除了具有保溫作用，也能讓美食多一道視覺饗宴。



▲ Q 版的雅閣主廚謝文與本人相似度極高，幽默逗趣的語調提升用餐趣味性。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.14）

整份套餐一共提供 6 道菜式，包含前菜、牛肝菌姬松茸燉鮮鮑、澎湖龍蝦黃金焗、蒜香黑椒美國安格斯牛柳粒、主廚特製烏魚子炒飯、黑金流沙包等。除部分為餐廳經典菜色外，主廚也利用台灣在地的新鮮食材創作新作品，與科技打造 5 感震撼的科技美食體驗。