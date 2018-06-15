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中央社

新任總召江啟臣請益 王金平：要努力團結

中央社2018/06/15 11:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）新任國民黨團總召江啟臣今天拜會前立法院長王金平，王金平會後說，他向江啟臣說黨內選舉是一時的，選後要努力團結；希望江啟臣領導的黨團可以虎虎生風，為年底選舉累積資源。

中國國民黨立法院黨團昨天舉行新任總召選舉，江啟臣以17比15票，險勝立委費鴻泰，當選新任總召。江啟臣今天上午則向前立法院長、國民黨立委王金平請益包括輔選、議事攻防等議題。

兩人閉門會談近30分鐘，會後王金平在接受媒體訪問時表示，一方面，江啟臣來交換黨團運作的意見，二方面他有向江啟臣說，黨內選舉是一時的，選後要努力團結黨團，增強黨團作戰能力；希望江啟臣領導的黨團可以虎虎生風，為年底的選舉累積資源，希望年底選舉能夠順利圓滿成功。

談到這次總召選舉，王金平表示，這次費鴻泰的競選，大家都知道，因為黨內氛圍影響到費鴻泰的選舉，這在所難免，因此他認為費鴻泰沒有輸，江啟臣也能接受這樣的說法；王金平說，費鴻泰不必將選舉結果放在心上，好好幫助江啟臣讓黨團運作更順利。

江啟臣表示，黨團內部的選舉，本就沒有誰贏誰輸，大家都是勇於承擔，爭取服務機會，最重要的還是在短暫的內部程序結束後，能趕快團結，擬定該做的事。

江啟臣說，今天來請益，也是希望王金平能多指導未來黨團的運作，再加上接下來要面對到的選舉，立法院是脫離不了相關的議題，以王金平長久的經驗，給了他不少建議，他受益良多。（編輯：蘇志宗）1070615

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