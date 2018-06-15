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罹癌公益授課不間斷　新莊免費親子科學體驗開放報名

記者陳志仁／新北報導2018/06/15 12:39
▲田園老師多年來上山下海到各地義務的授課，以公益課程的方式，完成自己的理念。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.15）
▲田園老師多年來上山下海到各地義務的授課，以公益課程的方式，完成自己的理念。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.15）

超搶手的「Roger科學大魔界」免費親子科學的體驗課程開課囉！新北市立圖書館新莊區夏季班的課程「地球飛盤─空氣浮力」，6月30日在新莊福營分館推出，即日起開放報名，詳細的報名資訊請至新北市立圖書館網站查詢，或電（02）22037877洽詢。

新北市立圖書館表示，有科學大頑童之稱的田園老師，從未取得過正式的教師資格，但以創意科學實驗代替板書教學的他，每一學期走遍全台百餘所偏鄉地區的小學，義務開設不同單元的科學教育課程，深耕偏鄉的科學教育，帶孩童用不一樣的角度學習科學。

新北市立圖書館新莊區主任張育玲指出，任教30餘年的田園老師，原本在營造公司上班、周末則在國語日報教科學，2009年八八風災後，因緣際會成為「原住民小學科教深耕計畫」的種子老師，至此開啟他長達10年不斷的山區教學生涯，每學期帶給學生一堂特別的創意科學課，至今已多達192所國中小學。

田園老師在新北市立圖書館的公益科學課程今年已邁入第8年，在新莊與土城地區義務開設「Roger科學大魔界」免費親子科學體驗的課程，寓教於樂的教學風格，總是吸引無數慕名而來的學生和家長；為了將科學教育的種子深耕在每一個角落，即使2次罹癌仍樂此不疲，以公益課程的方式，完成自己的理念。

張育玲說，田園老師的教學強調創造力，讓孩子在課堂上把零碎的材料組合變成科學道具，更以生活常例，讓科學知識深入腦海，成為生活的一部份，帶孩子透過有趣的動手做實驗的方式，推廣科普知識；同時號召大家一起為偏鄉孩子尋求更多資源，縮短城鄉學習落差，提升偏鄉的科學基本能力。

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