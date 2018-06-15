罹癌公益授課不間斷　新莊免費親子科學體驗開放報名

超搶手的「Roger科學大魔界」免費親子科學的體驗課程開課囉！新北市立圖書館新莊區夏季班的課程「地球飛盤─空氣浮力」，6月30日在新莊福營分館推出，即日起開放報名，詳細的報名資訊請至新北市立圖書館網站查詢，或電（02）22037877洽詢。

新北市立圖書館表示，有科學大頑童之稱的田園老師，從未取得過正式的教師資格，但以創意科學實驗代替板書教學的他，每一學期走遍全台百餘所偏鄉地區的小學，義務開設不同單元的科學教育課程，深耕偏鄉的科學教育，帶孩童用不一樣的角度學習科學。

新北市立圖書館新莊區主任張育玲指出，任教30餘年的田園老師，原本在營造公司上班、周末則在國語日報教科學，2009年八八風災後，因緣際會成為「原住民小學科教深耕計畫」的種子老師，至此開啟他長達10年不斷的山區教學生涯，每學期帶給學生一堂特別的創意科學課，至今已多達192所國中小學。