NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巨乳Hebe！穿比基尼秀D奶身材大婚當晚　女星兒媳爆性愛片流出8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈聯發科股東會〉復甦第一階段最快明年底達陣 市占率

鉅亨網2018/06/15 12:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(15)日召開股東會，董事長蔡明介會後指出，去年股東會時曾說過，營運重回常軌 (Recover) 最快需要 1.5 至 2 年時間，目前看仍在復甦道路上，而以他的定義目前都在復甦第一階段，也就是市占率穩固，獲利持穩兩大指標，預計最快明年底前可以達到。

蔡明介去年曾說，聯發科需要花 1.5-2 年時間，才能營運重回軌道 (Recover)，他今日指出，目前聯發科仍在動態調整階段，其中 5G 布局照進度進行，也可望在領先群之中，日前發表的 M70 晶片，也是積極布局的結果。

蔡明介強調，產品線是動態發展，聯發科在 2G、3G、4G 累積深厚基礎，才能以很快的速度發表 5G 晶片，接下來要做的事情是持續擴大手機晶片市占率，讓整體公司獲利表現更好，預期此目標最快明年底可以達成。

執行長蔡力行指出，公司過去幾年很辛苦，不過近一年來已經開始往上，包含營收、獲利都是，手機營收比重已經降到 40% 左右，代表聯發科已不再單純依賴手機產品，另外還有許多成長型產品包含 ASIC、車聯網、消費性晶片等，整體營運發展方向正確，最快明年就可有很好表現。

蔡明介指出，聯發科近一年來，在蔡力行上任後，手機事業做了許多調整，消費性 IC 也有很多一線重要客戶，如智慧音箱就有不少成果，近一年來與蔡力行的分工很好，蔡力行負責聯發科團隊，將核心 SOC 晶片做好，讓公司營運、獲利成長，而他則與副董事長謝清江進行轉投資公司盤點，將與母公司商業模式無關的公司切出去，有關聯的則繼續進行合作。

蔡明介強調，近一年他與蔡力行的分工，包含集團整體方向，布局與營運重點，都有許多討論，也得到很好的成果。而經過一年，他給蔡力行打了 91 分高分，較先前打的 90 分多了 1 分。

蔡明介說，未來聯發科發展將是多面向，除手機晶片，還有最新發表的 5G 晶片，以及近年積極著墨的 AI 領域晶片，其中 5G 數據機與 SOC 晶片，將持續投入資源研發，未來物聯網時代來臨，電子裝置使用 5G 與 AI 比重將增加，而聯發科目前除在台灣有研發基地，美國、北歐、印度與中國大陸等地也有，未來幾年研發力道將持續強化。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字聯發科股東會蔡力行蔡明介5gaiheadline
台股盤中－重量級電子股疲軟...MLCC供不應求！瑞信提高...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan