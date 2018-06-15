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中央社

花蓮地震雲翠大樓倒釀14死 檢起訴建商3人

中央社2018/06/15 11:55
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮0206地震致雲門翠堤大樓倒塌，花蓮地檢署偵查終結，北歌建設負責人劉英麟、建築師游德榮、土木技師陳禎祥因設計、監造、施工重大瑕疵，依涉嫌業務過失致死罪提起公訴。

另外，被告阿官火鍋店、漂亮生活旅店負責人陳光印、王桂秀等相關負責人，罪嫌不足均不起訴處分。

檢方調查，2月6日晚間11時50分，花蓮發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲門翠堤大樓於地震發生8秒即倒塌，大樓一、二樓漂亮生活旅店旅客及大樓住戶未能及時逃出，造成14人死亡。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，全案歷經4個月抽絲剝繭針對雲門翠堤大樓設計、施工及日後使用、變更狀況進行清查後，今天偵查終結。

劉英麟經營的北歌建設公司並無營造商資格，也沒有興建建築物的專業技能，竟為節省工程成本，獲取鉅額利益，借牌後再委託建築師游德榮負責設計、監造，土木技師陳禎祥在結構計算書上簽證。

王怡仁說，雲門翠堤大樓倒塌包括因設計缺失，低估靜載重、大樓入口大門內側處二根大柱，以1柱接5梁的方式相接，以致造成混凝土灌漿不易，梁鋼筋無法在柱心錨定及錨定長度不足等因素，致大樓於地震時朝大樓前方跪倒。

施工偷工減料部分，設計圖梁、柱主筋均應使用強度為4200公斤力的鋼筋，但雲翠大樓6樓以下梁、柱主筋全只用2800公斤力的鋼筋，鋼筋量不足約1/3；主筋鋼筋搭接長度應為238公分，然現場發現僅112至127公分，嚴重不足約1/2。

王怡仁說，建築師游德榮為「雲門翠堤大樓」的監造人，未監督營造工程按圖施工，未查核建築材料規格及品質，同樣有過失責任。

至於雲門翠堤大樓1樓東側的阿官火鍋店、1樓西側及2樓的漂亮生活旅店的裝修並未影響結構安全，與大樓倒塌並無因果關係，因此相關負責人均不起訴處分。（編輯：陳政偉/孫承武）1070615

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