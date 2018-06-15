一網一指通 中市民大學「樂中學習網」啟用

今(15)日副市長林依瑩帶領教育局、文化局、民政局、社會局、農業局、勞工局、衛生局、原民會及資訊中心等終身學習開辦課程長官代表，一同宣布台中市民大學「樂中學習網」正式啟用。

一網一指就能「活到老、學到老」，台中市政府整合各機關開辦的終身教育課程資源，建立台中市民大學「樂中學習網」平台，規劃運動健康、人文、管理、語言、資訊、職訓等6大類別，涵蓋社區大學、樂齡學習中心、長青學苑、藝文中心、勞工大學、原住民族部落大學、長期照顧課程、農業講座、孔廟六藝研習班、電腦資訊課程等，提供單一窗口，便於民眾終身學習。

林依瑩表示，過去市府的終身學習課程資訊，分別公告於所屬局處網站，民眾要上不同網站搜尋，相當不便。因此，市府今年特別建置台中市民大學「樂中學習網」，整合市府教育局、文化局、民政局、社會局、農業局、勞工局、衛生局、原民會及資訊中心等9個局處的課程，讓民眾「一網一指通」，可以快速搜尋到終身學習資源。

林依瑩指出，目前台中市民大學已經開辦了2999門課程，其中最熱門的「運動健康」及「人文」課程均有高達7、800種課程供民眾選擇。台灣已經邁入高齡社會，還有許多民眾在5、60歲就已經退休，卻找不到生活重心；市府希望透過市民大學「樂中學習網」，帶給市民最大的教育幸福感，也讓長輩可以「活到老、學到老」，享受精彩人生。



▲台中市民大學「樂中學習網」正式啟用（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.15)

教育局表示，台中市民大學起初是為了整合市府社會局的長青學苑，以及衛生局開辦的預防及延緩失能照護等銀髮族課程，希望高齡者透過學習、結交朋友來促進其社會參與，進而實現活躍老化。

然而，因台中市擁有許多終身學習資源，推動終身學習不侷限於高齡者課程，至今各局處已開辦許多終身學習機構，包括社區大學、樂齡學習中心、藝文中心、長青學苑、勞工大學及原住民族部落大學等，均可提供市民多元、活潑的課程。

因此，市府以「市民」角度出發籌組台中市民大學，在不改變各機構制度下，整合各局處終身學習資源，逐步發展各類課程，並透過建置「樂中學習網」單一平台，規劃運動健康、人文、管理、語言、資訊、職訓等6大類別，涵蓋社區大學、樂齡學習中心、長青學苑、藝文中心、勞工大學、原住民族部落大學、長期照顧課程、農業講座、孔廟六藝研習班、電腦資訊課程等多元課程，讓市民更方便搜尋所需課程。此外，平台也提供「附近課程」搜尋功能，便於民眾就近學習。