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中央社

中國A股3年表現不佳 工業富聯早盤續跌

中央社2018/06/15 11:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海15日電）中國大陸A股近來低迷成話題。媒體統計，自2015年中股災，3年來滬指已跌去4成，有9成個股不賺錢，而工業富聯等獨角獸企業的股價也出現回調。

8日登上A股主板的鴻海旗下工業富聯（FII），上漲的蜜月行情沒有延續太久。14日跌幅達9.45%，收盤時每股報人民幣23.29元；15日也以跌幅約3%的22.60元開出，早盤一度跌5%。

另一家獨角獸企業藥明康德，連續16個漲停後開始大幅回調，14日收盤價每股100.26元，較最高價138.87元已跌去約28%。

獨角獸企業的股價表現引發是否估值過高的質疑，但這只是A股市場表現的一角。適逢大陸股災3年，陸媒近日對3年來A股市場表現進行盤點。

2015年6月12日上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）達到5178.19點的高點，此後開始大幅波動，儘管當時監管單位祭出多項限制交易措施，指數仍一度接近腰斬。

3年過後，回顧A股市場表現仍未盡理想。以2015年的高點和2018年6月11日上證綜指收盤報3052.78點來看，跌了逾4成。

根據21世紀經濟報導，比較2015年6月14日和2018年6月14日兩個時點的股價，2747支個股中有9成3年來是下跌的，跌逾50%的多達1737支。

自今年5月下旬以來，A股跌多漲少。報導引述投資業者指出，影響A股大盤下跌的主要因素有4個：美國聯準會升息、中美貿易戰的疑慮、年中資金緊張和獨角獸登陸A股的吸金作用。

此外，外界分析指出，官方為了防範風險而持續推動的金融去槓桿，也傳導到股市造成資金面吃緊。而大陸的高房價也讓資金更願意留在房市而非股市。（編輯：馮昭）1070615

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