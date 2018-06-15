肺癌蟬聯癌症死因首位 罹乳癌最折壽

（中央社記者張茗喧台北15日電）衛福部今天公布癌症死因報告，106年有4.8萬人因癌症過世，以肺癌最要命，蟬聯男、女癌症死亡首位；此外，各癌症中以女性乳癌患者平均少活15年，堪稱最折壽癌症。
衛生福利部今天召開記者會公布民國106年十大死因報告，共有17萬1857人死亡，癌症已是第36年蟬聯首位，有4萬8037人因癌症過世，比前一年增加277人，創下史上新高，占總死亡人數的28%。
十大癌症死亡率排名為：（1）氣管、支氣管和肺癌、（2）肝和肝內膽管癌、（3）結腸直腸和肛門癌、（4）女性乳房癌、（5）口腔癌、（6）前列腺癌、（7）胃癌、（8）胰臟癌、（9）食道癌和（10）子宮頸癌。
相較前一年，僅子宮頸癌擠下去年的第10名卵巢癌，重回十大癌症死因之列，其餘排名均和前一年相同。
以性別來看，兩性癌症死因前3名均為肺癌、肝癌及結腸直腸癌；女性4到8名為乳癌、胰臟癌、胃癌、子宮頸癌、卵巢癌；男性則為口腔癌、食道癌、胃癌、攝護腺癌、胰臟癌。
標準化死亡率僅女性乳癌、攝護腺癌增加，胰臟癌、食道癌持平，其餘則呈現減少趨勢。
若分析癌症死亡年齡，以年過55歲的族群占84%為大宗，但增加的人數則以85歲以上增493人最多，其次是65至74歲增加253人居次。
報告也指出，若觀察各癌症平均生命年數損失，女性乳癌患者平均少活15年，其次依序為子宮頸癌14.8年、口腔癌14.4年、食道癌13.4年以及結腸、直腸和肛門癌12.6年。
國民健康署副署長陳潤秋表示，由於肺癌缺少早期有效篩檢的工具，加上治療困難、腫瘤生長速度快，因此近年也是癌症發生率的前3名，導致死亡率居高不下，國健署也委託醫界協助找尋有效的篩檢工具。
對於女性乳癌及攝護腺癌死亡率增加原因，陳潤秋解釋，攝護腺癌主要是老化因素，而女性乳癌則是因現代人晚婚、少哺乳、肥胖、環境塑化劑等影響，使得發生率增加，連帶導致死亡率增加。
陳潤秋也呼籲，目前已有乳房攝影等篩檢工具，篩出癌症者有8成屬於0到2期的乳癌，及早治療5年存活率可達90%，但篩檢率僅40%，希望逐年提高篩檢比率。（編輯：黃瑞弘）1070615