肺癌蟬聯癌症死因首位 罹乳癌最折壽

（中央社記者張茗喧台北15日電）衛福部今天公布癌症死因報告，106年有4.8萬人因癌症過世，以肺癌最要命，蟬聯男、女癌症死亡首位；此外，各癌症中以女性乳癌患者平均少活15年，堪稱最折壽癌症。

衛生福利部今天召開記者會公布民國106年十大死因報告，共有17萬1857人死亡，癌症已是第36年蟬聯首位，有4萬8037人因癌症過世，比前一年增加277人，創下史上新高，占總死亡人數的28%。

十大癌症死亡率排名為：（1）氣管、支氣管和肺癌、（2）肝和肝內膽管癌、（3）結腸直腸和肛門癌、（4）女性乳房癌、（5）口腔癌、（6）前列腺癌、（7）胃癌、（8）胰臟癌、（9）食道癌和（10）子宮頸癌。