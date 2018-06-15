玖壹壹曾是打工仔　晉升老闆最看好這團

「平民天團」玖壹壹回歸啦！有別於上半年團員各自跨刀為師弟作品助陣，甚至一度引發粉絲解散疑雲擔憂，其實團員三人一直在為新作品努力製作，就在今（15）日要推出今年首支單曲《Working Holiday 》與樂迷見面，三人以自身經驗為分享，「每一位在外地打拼的人，要能學習著吃苦，縱使有多累也是豐富的經驗，才能成為自己的Rich man。」
談起打工經驗，健志回憶第一次打工是在火鍋店，當初領到薪水8000元還全部拿去買項鍊犒賞自己，後來還去賣過馬鈴薯，當時16歲的他刻苦耐勞，總是一個人在店裡服務客人，後來還被老闆升格為店長；洋蔥在便利超商打工兩年，客人至今還記得他，見到就會打氣「恭喜你出道了。」
▲玖壹壹過去也曾經是打工仔。（圖／混血兒娛樂提供 , 2018.06.15）
三人現在晉升為老闆階級，如何看混血兒娛樂旗下歌手發展？春風表示：「我們抱著同一個心態，沒什麼不一樣。每個歌手類型不同，對我們來說每一個都是我們的希望。」洋蔥謙虛說：「我雖然是老闆 ，但完全不會有當老闆的感覺，公司有些藝人年紀都比我大，也是前輩，就是一定要會自己寫歌作曲 不要懶惰不寫不做！」他們非常看好草屯囝仔，打趣道：「前陣子合作〈愛我你會死2018〉點閱率非常快破百萬，我如果退休就靠他們了。」