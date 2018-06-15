中研院新發現 包住抗癌藥直達癌細胞

（中央社記者余曉涵台北15日電）中研院生物醫學研究所研究員羅傅倫發現一種簡單且通用的化學方法，讓抗癌藥物可穩定留在奈米微脂體中，一路直達癌細胞，減少抗癌藥對人體的毒性外，還可增加癌細胞中的抗癌藥物。

中央研究院今天舉行「包得住抗癌藥！生醫所研究成果發表」記者會，中研院生物醫學研究所研究員羅傅倫說，他率領的研究團隊，發現一種新的方法，可以讓抗癌藥物直達癌細胞中。

羅傅倫解釋，現行的方式是將化療的抗癌藥物放在奈米微脂體中，再透過奈米微脂體的移動，將藥物傳遞到腫瘤細胞。

羅傅倫說，但奈米微脂體移動的過程中，抗癌藥物很容易就釋放出來，不僅會降低送到癌細胞的有效藥物劑量，更會引發全身毒性。