NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈巨乳Hebe！穿比基尼秀D奶身材大婚當晚　女星兒媳爆性愛片流出8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

基層員警自戕不治　蔡英文：加強員警身心健康

記者林仕祥／台北報導2018/06/15 12:18
▲總統蔡英文表示，內政部應盡快跟各部會協調，提出照顧員警身心健康的完整計畫。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.15）
▲總統蔡英文表示，內政部應盡快跟各部會協調，提出照顧員警身心健康的完整計畫。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.15）

總統蔡英文今（15）日出席「107年警察節慶祝大會」，由於昨日傳出基層員警開槍自戕事件，她致詞時特別關心員警的身心健康，並指示內政部長葉俊榮，盡快跟各部會協調，提出照顧員警身心健康的完整計畫。

蔡英文在警政署頒獎給 28 位模範警察，並強調，她一定要跟警察一起度過警察節這個重要的日子，代表國人向所有警察同仁說聲謝謝。

蔡英文表示，治安工作是民眾最有感的施政項目，她再三宣示要全力貫徹反毒工作，也肯定警察第一線的緝毒成效，「我們用具體的行動成績證明，反毒不是說說而已」；民眾最關心的詐騙，政府已修法把詐騙納入組織犯罪，加重刑責、加強查緝，一項項工作跟成果都是警察肩上的重任。


▲總統蔡英文頒獎給模範警察。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.15）

蔡英文指出，她到基層訪視時，聽到基層心聲，所以要請內政部全力辦理三件事：一、警察裝備一定要跟的上時代，除了個人裝備要持續更新外，也務必加快辦理警車汰換工作；二、持續提升員警待遇，近來加薪還不夠，還要通盤考量警察跟公務員職務列等的問題，讓警察升遷體系可以暢通；三、警察工作辛苦，目前相關健康照顧還做得不夠完整，經常受限各地財務狀況的不同，而有不同的福利，這樣情況應該要改善。


▲行政院長賴清德表示，行政院已經核定13億9千萬元的經費，用來提升警察同仁的設備，並提醒員警們要注意身心健康。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.15）

陪同蔡英文出席警察節的行政院長賴清德則表示，行政院已經核定 13 億 9 千萬元的經費，用來提升警察同仁的設備，他也提醒員警們要注意身心健康，雖然警察算是「武將」，身體、體力都很好，但面對的工作，比一般人承受更大的壓力，所以如果有慢性病，一定要接受醫生的治療和照顧，也要養成運動習慣和充足的休息，幫助抒發壓力。

賴清德說，員警一定要注意自己安全，這是任何工作績效都無法取代的，所以值勤時一定要遵照 SOP，他回憶，以前擔任台南市長時，就有刑警小隊長身先士卒抓拿毒販，卻發生不幸事件，最近社會大眾也看到一些員警發生不幸，這樣的意外，不僅僅是警界、家屬難過，社會大眾看了也非常不捨，所以一定要注意自己的身心健康。

關鍵字賴清德蔡英文警察節員警自戕葉俊榮
吳自稱農村野兔　柯：遇豺狼都痛苦侯涉宿舍爭議　柯：遮名字依法處理

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan