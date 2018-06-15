基層員警自戕不治　蔡英文：加強員警身心健康

總統蔡英文今（15）日出席「107年警察節慶祝大會」，由於昨日傳出基層員警開槍自戕事件，她致詞時特別關心員警的身心健康，並指示內政部長葉俊榮，盡快跟各部會協調，提出照顧員警身心健康的完整計畫。
蔡英文在警政署頒獎給 28 位模範警察，並強調，她一定要跟警察一起度過警察節這個重要的日子，代表國人向所有警察同仁說聲謝謝。
蔡英文表示，治安工作是民眾最有感的施政項目，她再三宣示要全力貫徹反毒工作，也肯定警察第一線的緝毒成效，「我們用具體的行動成績證明，反毒不是說說而已」；民眾最關心的詐騙，政府已修法把詐騙納入組織犯罪，加重刑責、加強查緝，一項項工作跟成果都是警察肩上的重任。
▲總統蔡英文頒獎給模範警察。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.15）
蔡英文指出，她到基層訪視時，聽到基層心聲，所以要請內政部全力辦理三件事：一、警察裝備一定要跟的上時代，除了個人裝備要持續更新外，也務必加快辦理警車汰換工作；二、持續提升員警待遇，近來加薪還不夠，還要通盤考量警察跟公務員職務列等的問題，讓警察升遷體系可以暢通；三、警察工作辛苦，目前相關健康照顧還做得不夠完整，經常受限各地財務狀況的不同，而有不同的福利，這樣情況應該要改善。
▲行政院長賴清德表示，行政院已經核定13億9千萬元的經費，用來提升警察同仁的設備，並提醒員警們要注意身心健康。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.15）
陪同蔡英文出席警察節的行政院長賴清德則表示，行政院已經核定 13 億 9 千萬元的經費，用來提升警察同仁的設備，他也提醒員警們要注意身心健康，雖然警察算是「武將」，身體、體力都很好，但面對的工作，比一般人承受更大的壓力，所以如果有慢性病，一定要接受醫生的治療和照顧，也要養成運動習慣和充足的休息，幫助抒發壓力。
賴清德說，員警一定要注意自己安全，這是任何工作績效都無法取代的，所以值勤時一定要遵照 SOP，他回憶，以前擔任台南市長時，就有刑警小隊長身先士卒抓拿毒販，卻發生不幸事件，最近社會大眾也看到一些員警發生不幸，這樣的意外，不僅僅是警界、家屬難過，社會大眾看了也非常不捨，所以一定要注意自己的身心健康。