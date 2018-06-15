基層員警自戕不治　蔡英文：加強員警身心健康

總統蔡英文今（15）日出席「107年警察節慶祝大會」，由於昨日傳出基層員警開槍自戕事件，她致詞時特別關心員警的身心健康，並指示內政部長葉俊榮，盡快跟各部會協調，提出照顧員警身心健康的完整計畫。

蔡英文在警政署頒獎給 28 位模範警察，並強調，她一定要跟警察一起度過警察節這個重要的日子，代表國人向所有警察同仁說聲謝謝。

蔡英文表示，治安工作是民眾最有感的施政項目，她再三宣示要全力貫徹反毒工作，也肯定警察第一線的緝毒成效，「我們用具體的行動成績證明，反毒不是說說而已」；民眾最關心的詐騙，政府已修法把詐騙納入組織犯罪，加重刑責、加強查緝，一項項工作跟成果都是警察肩上的重任。