NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈巨乳Hebe！穿比基尼秀D奶身材大婚當晚　女星兒媳爆性愛片流出8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

東元董座談離岸風電 綠能和國產化要兼顧

中央社2018/06/15 12:13
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）東元電機董事長邱純枝表示，太陽能產業發展相對成熟，問題關鍵在於離岸風電。她建議，政府發展離岸風電，應該兼顧國產化，綠能發電和國產化應一併堅持。

東元電機今天上午在中壢廠舉行股東會，會中順利改選新任董事；隨後召開新任董事會，新任董事推舉邱純枝續任董事長。

邱純枝會後接受媒體採訪，談到電力資源與政策議題表示，各界關注缺電議題，東元集團深耕電力工程，她認為目前不是電力發不出來，主要是台灣電力調度系統還有調整的空間，且電力基礎建設完成後需要進一步維護，電力設備維護很重要。

邱純枝表示，長期觀察台灣仍有缺電的隱憂，不過對於某些產業來說有商機。她認為太陽能發展相對成熟，問題關鍵在於離岸風電的發展。

談到綠能離岸風電政策，邱純枝表示，本土廠商在國產化政策下持續努力，希望政府不要因為發電而犧牲國產化的政策。她建議政府，發電和國產化應該要一起堅持、同步考量，要綠能發電，國產化要求也要一併考慮，國產化政策要繼續堅持。

談到集團在離岸風電布局，邱純枝表示，東元持續布局離岸風電發電機，變電站本土組裝與部分廠商洽談中，東元也會布局電力控制盤。她說，東元產品應用在離岸風電可分成3個階段，初期是變電站、其次是風機系統的電力控制模組PCM，再來是發電機。

她預估，離岸風電相關業績最快2020年後可望挹注營收。（編輯：林淑媛）1070615

林百里：30年內難有產業取代A媽媽歌星直視花街日常 魏...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan