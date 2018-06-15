東元董座談離岸風電 綠能和國產化要兼顧

邱純枝會後接受媒體採訪，談到電力資源與政策議題表示，各界關注缺電議題，東元集團深耕電力工程，她認為目前不是電力發不出來，主要是台灣電力調度系統還有調整的空間，且電力基礎建設完成後需要進一步維護，電力設備維護很重要。

（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）東元電機董事長邱純枝表示，太陽能產業發展相對成熟，問題關鍵在於離岸風電。她建議，政府發展離岸風電，應該兼顧國產化，綠能發電和國產化應一併堅持。

邱純枝表示，長期觀察台灣仍有缺電的隱憂，不過對於某些產業來說有商機。她認為太陽能發展相對成熟，問題關鍵在於離岸風電的發展。

談到綠能離岸風電政策，邱純枝表示，本土廠商在國產化政策下持續努力，希望政府不要因為發電而犧牲國產化的政策。她建議政府，發電和國產化應該要一起堅持、同步考量，要綠能發電，國產化要求也要一併考慮，國產化政策要繼續堅持。

談到集團在離岸風電布局，邱純枝表示，東元持續布局離岸風電發電機，變電站本土組裝與部分廠商洽談中，東元也會布局電力控制盤。她說，東元產品應用在離岸風電可分成3個階段，初期是變電站、其次是風機系統的電力控制模組PCM，再來是發電機。

她預估，離岸風電相關業績最快2020年後可望挹注營收。（編輯：林淑媛）1070615