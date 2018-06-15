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雅茗-KY股東會 通過股利近4元

中央社2018/06/15 12:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）雅茗-KY今天召開股東常會，由董事長吳伯超主持，會中通過決議配發每股現金股利近4元，配發率達8成，去年新開店數、營業額及獲利皆繳出歷史新高。

雅茗-KY今天召開股東常會，由董事長吳伯超主持，會中承認106年度營業報告書、合併財務報表和各項討論事項，全體股東出席率達83.95%，並通過106年盈餘分配案，考量公司整體財務體質健全與營運資金充沛，股東會通過決議配發每股現金股利近4元，配發率達8成。

雅茗-KY表示，去年在總裁盧小慧的帶領下，集團在新開店數、營業額及獲利皆繳出歷史新高的成績，2017年合併營收達新台幣19.94億元，稅後淨利1.56億元、稅後每股盈餘(EPS)達5.02元，迄去年12月底集團總門店數達865家，在營運規模擴增及「快樂檸檬」積極展店下，各品牌持續深化與外送電商平台的行銷推廣方案，挹注旗下各品牌單店業績保持穩定成長貢獻。

雅茗-KY進一步表示，來自去年起積極推動「菁英200計畫」，透過培育區域加盟商整頓各品牌代理加盟體系，設定每個區域加盟商能夠有效展店達6至10間門市目標，帶動管理財效益發酵下，106年全年毛利率、營業利益率攀升至54.59%與9.65%高檔水準。

股東會中進行全面改選董事，依公司章程規定，票選出董事7席，含獨立董事3席，新當選董事包括吳伯超、陳佑真、盧小慧及詹文良，3席獨立董事則由許士軍、徐憶芳及陳正忠擔任。吳伯超在董事會中通過續任董事長。

展望2018年營運，總裁盧小慧在股東會上提出「多品牌經營」、「數據X口碑行銷」、「菁英200計畫」、「新商業模式」、「高潛人才培育」5大經營面向，從品牌、行銷、加盟管理系統、創新模式到人才培育推展全方位的升級戰略，扎穩馬步以迎接未來營運新格局。（編輯：林沂鋒）1070614

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