捍衛拆散移民家庭政策 美司法部長搬出聖經

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國當局拆散非法入境移民家庭的作法引發爭議，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天引述聖經經文，捍衛在邊界逮捕無證移民家庭並將他們拆散的政府政策並無不當。

塞申斯今天在印地安納州一場活動中，替這項政策辯護，並警告移民攜子入境，並不能讓他們豁免於犯罪起訴。

他說：「我給你們引述使徒保羅在羅馬書13章明確睿智的指示，順從政府的法律，因為神設立政府有他的目的。」

塞申斯還說：「我們的政策會造成一時的家庭分離，但並非不尋常、不合理。」