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中央社

捍衛拆散移民家庭政策 美司法部長搬出聖經

中央社2018/06/15 12:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國當局拆散非法入境移民家庭的作法引發爭議，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天引述聖經經文，捍衛在邊界逮捕無證移民家庭並將他們拆散的政府政策並無不當。

塞申斯今天在印地安納州一場活動中，替這項政策辯護，並警告移民攜子入境，並不能讓他們豁免於犯罪起訴。

他說：「我給你們引述使徒保羅在羅馬書13章明確睿智的指示，順從政府的法律，因為神設立政府有他的目的。」

塞申斯還說：「我們的政策會造成一時的家庭分離，但並非不尋常、不合理。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）不直接對塞申斯的說法置評，只說「執行法律契合聖經的經文」。

但部分共和黨人表態反對拆散移民家庭，尤其是發生在申請庇護的案件，這些移民家庭在美國邊界尋求合法政治庇護卻遭拆散。

亞利桑那州聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake)告訴法新社：「我很難接受。」他還表示，很快將和另一名聯邦參議員柯林斯(Susan Collins）向白宮表達他們的疑慮。

民主黨籍聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）則批評這項作法是「野蠻的政策」、「必須停止」。

眾議院議長萊恩（Paul Ryan）在被問到看法時表示，他對於這種作法感到不安。他說：「我們認為這應該在移民法案中解決。我們不希望孩子和家人分開。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070615

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