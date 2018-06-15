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媽媽歌星直視花街日常 魏于嘉寫出女人心事

中央社2018/06/15 12:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北15日電）從台、日同樣表述賣笑女子生活與心情的歌曲「媽媽歌星」和「歌舞伎町的女王」為靈感源頭，劇作家魏于嘉寫下了劇作「媽媽歌星」，以民國50、60年代一對母女為主角，寫出了兩代女人的成長心事。

「媽媽歌星」由導演陳侑汝執導，與魏于嘉一起透過女性創作者的角度訴說著女人們在時代更替、環境艱困下的抉擇。劇中，一對來自台灣的未婚媽媽蝶子帶著女兒小花在日本歌舞伎町以異鄉人的身分生活，在花街來去的形色人群中，在他鄉生活必然的心酸感嘆話語中，兩個女人談著親情、愛情與冷暖人情，在牽掛著責任與對自由的嚮往之間，也映現了專屬母女之間的微妙情感關係。

魏于嘉描述她對「媽媽歌星」的定義，有些生猛，卻直擊核心，「像是經血味道，甜腥又有點鐵鏽的感覺。」舞台上，透過寫實手法，陳侑汝則試圖形塑劇中在底層求生的非法移民生活樣貌。

面對劇中直接而坦白的衝突事件，陳侑汝也不迴避：「在歌舞伎町，性是日常。暴力的發生習以為常，這就是生活。」不過，全劇並非哀嘆舊時女性面對愛情與生活的怨懟與辛酸，也不是頌揚新時代女性為了換取利益而物化自我，僅是透過這樣的角色與場景時空，直視生命中必然的人情冷暖。

「媽媽歌星」也是第17屆台北文學獎優等作品，由創作社製作，6月15日至17日在台北水源劇場演出。值得一提的是，呼應劇中的時代感，全劇主視覺請到台南全美戲院的顏振發師傅手繪而成。（編輯：黃瑞弘）1070615

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