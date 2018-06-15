媽媽歌星直視花街日常 魏于嘉寫出女人心事

（中央社記者汪宜儒台北15日電）從台、日同樣表述賣笑女子生活與心情的歌曲「媽媽歌星」和「歌舞伎町的女王」為靈感源頭，劇作家魏于嘉寫下了劇作「媽媽歌星」，以民國50、60年代一對母女為主角，寫出了兩代女人的成長心事。

「媽媽歌星」由導演陳侑汝執導，與魏于嘉一起透過女性創作者的角度訴說著女人們在時代更替、環境艱困下的抉擇。劇中，一對來自台灣的未婚媽媽蝶子帶著女兒小花在日本歌舞伎町以異鄉人的身分生活，在花街來去的形色人群中，在他鄉生活必然的心酸感嘆話語中，兩個女人談著親情、愛情與冷暖人情，在牽掛著責任與對自由的嚮往之間，也映現了專屬母女之間的微妙情感關係。