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姚文智：柯市府對政治操作遠勝市政治理

中央社2018/06/15 12:20
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天到景美市場掃街拜票受訪指出，北農事件呈現的是柯市府對於政治操作和權力的思考，遠勝於對農業產銷或市政治理。

姚文智今天上午前往景美市場掃街拜票，民進黨籍市議員阮昭雄、簡舒培、周柏雅、王閔生到場陪同。

記者問姚文智，對於北市府下令政風處查北農被批評後，台北市長柯文哲回應自己不具公司法知識等看法；姚說，市府團隊內各方人才都有，市政府本就該在法律體制下來進行城市治理，柯文哲一任任期都要做完了，團隊內專業人才那麼多，「現在講這個話其實是很危險的一件事情，就是好像做錯了事，都事不關己」。

姚文智表示，北農事件呈現的是柯市府對於政治操作和權力的思考，遠勝於對農業產銷或市政治理，這是大家該去質疑、市民應要關切的問題所在。

媒體追問姚文智，舉辦的基層座談活動是否有選區內重複動員疑慮。姚文智指出，應該不會有這樣的問題；一旁議員們也強調，選民們都很期待，也很願意出席姚文智與議員聯合的造勢活動，這對基層向心力凝聚很有幫助。

此外世足賽昨晚開踢，記者問姚文智有沒有特別支持哪一隊伍；姚說，自己一向都為巴西隊加油，希望大家共同參與世界盃足球賽，關心台北市或者台灣體育及足球的發展。（編輯：張銘坤）1070615

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