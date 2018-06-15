姚文智：柯市府對政治操作遠勝市政治理

（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天到景美市場掃街拜票受訪指出，北農事件呈現的是柯市府對於政治操作和權力的思考，遠勝於對農業產銷或市政治理。

姚文智今天上午前往景美市場掃街拜票，民進黨籍市議員阮昭雄、簡舒培、周柏雅、王閔生到場陪同。

記者問姚文智，對於北市府下令政風處查北農被批評後，台北市長柯文哲回應自己不具公司法知識等看法；姚說，市府團隊內各方人才都有，市政府本就該在法律體制下來進行城市治理，柯文哲一任任期都要做完了，團隊內專業人才那麼多，「現在講這個話其實是很危險的一件事情，就是好像做錯了事，都事不關己」。