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屈中恆學作眷村菜 陸光新城溫馨共餐憶兒時

中央社2018/06/15 12:19
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北15日電）新北市五股區的陸光新城，是由數個軍眷村所組成的社區，來自眷村的金鐘獎影帝屈中恆，今天與隆光新城的爺爺、奶奶們共餐，回味懷念已久的家鄉味，也分享兒時的眷村記憶。

五股區陸一里里長王章鳳表示，陸光新城前身是國軍眷村「陸光一村」，眷戶多半是早年陸軍總部支援美軍顧問團的駕駛和通信單位的官兵，儘管落地生根一甲子，始終難忘家鄉味，因此每月舉辦「眷村好料理-老人共餐」，寄託思念與鄉愁。

王章鳳說，由於眷戶來自中國各省，每月共餐宛如中華美食大會，四川菜、江浙菜、湖北菜、上海菜等8大菜系佳餚雲集，大家不僅相互觀摩試吃、同袍重溫往日情懷，邊聊天也聊出好感情。

屈中恆今天應「保庇新北市」封面邀請，和爺爺、奶奶們習藝、共餐。他說，父親是山東省泰安縣人，就是五獄中泰山的所在地，父親常說在山東住泰山腳下，來台灣也住泰山，真巧。

小時候住「泰山鄉」干城三村的屈中恆，對很多眷村料理印象深刻，特別是父親以前常做的一道「炒烤餅」，但長大後再也沒見過這道料理，直到去北京表演，才又嚐到這朝思暮想的滋味。

這次能再回到眷村跟長輩共餐眷村料理，屈中恆兒時回憶全都回來了。他說，就像以前眷村裡常常有隔壁家的爺爺、奶奶煮了好吃的佳餚，隔著圍牆一吆喝一堆小朋友就都跑來吃，那種感覺很溫馨。

陸光新城許多爺爺奶奶都是屈中恆的粉絲，「寶島一村」舞台劇不曉得看過多少遍，除了討論劇情，也拉著屈中恆傳授家傳美味。

其中，以料理東北菜聞名的張林清月，傳授了瀋陽當地著名的「油悶筍」；而擅長山東菜的劉伯伯、江浙菜的楊伯伯，也分別傳授「三絲海鮮」、「銀杏炒百合」的料理奧妙。屈中恆說，不如大家開一家「陸一里」眷村菜館，讓外面老饕們也能吃得到眷村美味。

屈中恆說，新北市老人共餐的政策非常好，可以讓很多老人家出來走走，大家一起吃飯聊天，有了情感交流的對象，生活也比較有重心。這次可以在這裡重溫兒時回憶，讓他想起以前在眷村生活的點點滴滴，除了感動，也期待這些手藝都能傳承下去。（編輯：李錫璋）1070615

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