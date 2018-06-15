美中台關係找平衡 卜睿哲：台灣須面對3問題

就他看來，美國當前的政策對台比較有利，他也期盼，美國在經貿談判上，對台灣不要太嚴苛。

美國在台協會（AIT）新館落成典禮12日舉行，來台參加典禮的卜睿哲（Richard Bush）日前接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，內容今天播出。卜睿哲說，在中美兩國間，台灣如何自處，沒有簡單的答案，台灣在不同總統任內，對於在兩強間如何促進台灣的利益，都採取不同的政策。

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）台灣在中美兩國間如何取得平衡，前美國在台協會主席卜睿哲表示，兩岸關係正在改變，台灣有3個問題需要面對，包括是否調整兩岸政策、是否作出讓步以改善與美國的經濟關係。

主持人問及，台灣在中美兩強間該如何取得平衡，卜睿哲回應表示，看起來兩岸關係正在改變，台灣需要面對3個問題。首先，兩岸議題上，中國看起來不再極度仰賴台灣內部的保守勢力，中國也持續加強對台威嚇；在此情況下，台灣是否該調整對大陸的政策，以及該如何調整，都是台灣需要面對的問題。

他說，第二個問題是，若台灣需要廣化、深化與美國的經濟關係，在基於台灣自身的利益下，是否應該在美豬美牛、放寬金融服務產業投資等議題上作出讓步。

卜睿哲觀察，在台灣兩極化的政治環境下，讓很多重要法案無法推動；倘若實情真為如此，台灣的政治領袖（political leaders）是否需要更加努力尋求共識，以共同解決台灣面臨的問題，這也是台灣須面對的問題。

此外，對於美國近來的友台措施，包括台灣旅行法，有人認為是為了平衡中國對台灣的壓力，也有人解讀為美國總統川普（Donald Trump）在打台灣牌。對此，卜睿哲表示，美台關係遠比這個複雜。

他認為，針對美國對台政策，有3種不同的力量。有些人支持促進美台關係，主張台灣是美國的戰略資產，在美國國防部、國務院、挺台的美國國會議員都有這樣的聲音；儘管做法不盡相同，但他們都認為中國對台施壓，美國應有所作為。

另外，他表示，美國經濟部門則認為，若蔡英文政府有意提升台美經濟關係，必須先在美豬美牛等市場開放議題上作出讓步。

卜睿哲也說，2016年曾出現川普政府可能把台灣當成對付中國的籌碼的疑慮，他認為，這樣的危險已大大降低，但並未完全消失。值得注意的是，現在川普政府裡有些人不願對台採取積極作為，是因為不想為中國國家主席習近平製造困難。

卜睿哲指出，中國試圖在美國面前塑造蔡總統是麻煩製造者、需要克制的印象。先不論事實是否如此，但他確定，中國意圖製造這樣的印象。（編輯：黃國倫）1070615