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聖馬爾定醫院溫暖獨居老　包粽送愛慶端午

記者吳晉輝／嘉義報導2018/06/15 12:41
▲陳汶均主任、陳美惠院長、陳老奶奶合照。（圖／聖馬爾定提供 , 2018.06.15）
▲陳汶均主任、陳美惠院長、陳老奶奶合照。（圖／聖馬爾定提供 , 2018.06.15）

端午佳節將至，獨居長輩們倍加思親，嘉義天主教聖馬爾定醫院多年來用心照護嘉義地區的獨居長者，院內的健康管理師與保健志工，定期關懷所列案的社區獨居老人，不只是提供醫療專業的協助，也傾聽長輩的心情。特致贈「健康五穀粽」及「空氣淨化器 LED滅蚊燈組」予獨居老人，期望透過端午佳節送禮，使獨居長者更能感受溫暖與愛。

院長陳美惠表示，「身心靈照護」一直是聖馬理念，由於獨居長者常受到生理或經濟等能力上的限制，身心狀況的維護需要社會的關懷與協助，透過院內定期的電話問候及到宅訪視，追蹤長輩們血壓、血糖、就醫用藥情形，更提供衛教諮詢與感冒疫苗施打等服務，同時社區健康管理師與志工也會鼓勵長者參加社區銀髮族講座及活動。希望藉此活動喚起社會大眾對獨居老人的關心，爲社區民眾樹立關懷獨居長者的典範。

營養師施佩君表示，多患有慢性疾病的長者較不適宜不易消化的傳統粽子，為了避免多高油、高鈉、高熱量，因此聖馬爾定營養室特別設計高齡養生健康五穀粽。以高纖維的全穀類食材，如薏仁、蕎麥等五穀米取代部分糯米，且加入胡蘿蔔、玉米筍等蔬菜類，增加膳食纖維。

烹調用油量，以低油、低鹽調味料，適合慢性病患食用。為避免攝取過多的鈉，建議食用時少沾醬；食用粽子時，可搭配一份青菜量及一份水果份量，希望獨老們在這佳節即將到來的日子，不僅享用到美味還有幸福、關懷的好滋味。

關鍵字端午佳節天主教聖馬爾定醫院
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