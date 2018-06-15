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娛樂

許書豪問鼎歌王暴瘦5公斤　赴日啖美食舒壓

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/15 12:49
▲許書豪赴日3天隨即增胖2公斤。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.15）
▲許書豪赴日3天隨即增胖2公斤。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.15）

「音樂全才生」許書豪全創作專輯《HOW》受到今年金曲獎「最佳國語男歌手獎」入圍肯定，挾帶著入圍金曲獎的光環，許書豪近日工作滿檔，這個月初他特地忙裡偷閒，和經紀人搭廉航的紅眼班機飛往日本東京，除了破戒大啖美食外，還買了一把7萬新台幣的吉他犒賞自己。

講到這短短3天的充電之旅，許書豪眉開眼笑地說：「我吃了很多好料喔～」沒想到一旁的經紀人隨即插嘴：「回來要好好減肥了！不然怎麼走金曲獎紅毯？」還透露為了帥帥的參加金曲獎，許書豪2個禮拜瘦了5公斤，沒想到卻在東京大吃大喝，嗑了炸牛排、拉麵，還去居酒屋，立刻復胖2公斤。許書豪解釋：「因為最近工作暴增沒時間吃飯，再加上運動，才會一下子瘦這麼多，但日本太多美食啦！忍不住破戒。」

許書豪為了省錢，選擇搭廉航的紅眼班機，除了凌晨抵達東京外，回台時也是在大半夜，183公分的他苦笑說：「廉航的座位比較小，坐飛機的時候都好像在罰坐，一來一往6個半小時，坐到腳抽筋。」但整趟旅程最讓許書豪擔心的還是如何將剛買的吉他帶回台灣，「在機場託運吉他的時候，日本地勤看到的第一個反應是傻眼，然後討論了很久，才要求我簽切結書。」許書豪一出海關後立刻奔去拿行李，好在最後吉他完整無缺，才讓他開心返家。


▲許書豪扛吉他回台灣。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.15）

關鍵字許書豪
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