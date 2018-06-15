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新莊大拜拜／神明出任務　暗訪靜悄悄？

保庇2018/06/15 12:17
新莊大拜拜／神明出任務　暗訪靜悄悄？（圖／保庇）
新莊大拜拜／神明出任務　暗訪靜悄悄？（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）六月十三日為了慶祝文武大眾爺聖誕，文武大眾爺和地藏王菩薩借將，執行掃蕩邪祟接受陳情的任務。沿途民眾紛紛搭起香案迎接文武大眾爺的到來，各家鹹光餅讓你吃平安，氣勢驚人的喊班收班讓人看一次就上癮。

新莊無論暗訪日巡皆分成新莊街、頭前庄、中港區三個範圍，新莊街發展較早，頭前庄和中港區則是外來移民較多。相較於其他地區，外來移民排斥當地信仰，而導致信仰傳承落寞。新莊反而是外來移民一起投入，使得信仰圈逐漸擴大。一開始的遶境是由當地仕紳自行籌組俊賢堂主辦，文武大眾爺靈驗事蹟不斷規模越來越大，民國70幾年便和廟方一同合辦。民國88年考量遶境範圍，以及家家戶戶每年都盼望著文武大眾爺能經過自家門前，商討之下便拆成新莊街、頭前庄、中港區，俊賢堂也分為一組、二組、三組，官將首、陰陽司、文武大眾老爺也都一分為三，以符合民眾需求。

有趣的是一分為三，融入各地不同的文化，並都表現在陣頭的配置、服裝、裝備，由外觀就能知道屬於哪一區。遶境的路線也不同，若想要一次看完三區，得要把自己分成三個人才有可能，或者可以分三年觀察。

官將首遶境出巡前，藉由儀式凡人轉為神將（圖／林書竹攝）

新莊男孩的夢想就是有朝一日擔任文武大眾老爺的官將首，一旦加入至少要連續三年。這也是不同於其他地方的特色之一，不聘請職業陣頭館，而是在地青年自行奉獻服務。平日各自有工作，文武大眾爺聖誕前二三個月開始密集訓練。因此遶境開始前都會在廟裡舉行喊班儀式，藉由儀式讓凡人成為神將護衛文武大眾爺，入廟收班以金紙抹臉破壞臉譜表示退將回到凡人之軀。

今年碰上選舉年為了避免不肖人士惹事生非，廟方及各與會團體無不自我約束，並請泰山分局支援遶境事宜，警力眾多彷彿也成為另一種陣頭。暗訪重點在於清除掃蕩，編制較為精簡。由新莊義消隊車擔任先鋒，接著是先鋒會、神將會、陰陽司、文武大眾爺。若要看各類不同的陣頭，日巡贊境宮廟較多也較熱鬧，暗訪單純只有本陣和少數陣頭。

新莊大拜拜另一個特色重點就是全民一起來掃地，有鑑於廟會遶境總被批評鞭炮紙屑汙染環境。於是民眾自發性的在遶境隊伍離去後，立即清掃街道。效率之高令人驚奇，也讓人見識文武大眾爺對於當地的重要。

在大家如此自律的形況下，依然會有不知從何而來的滋事分子，燃放信號彈穿梭於巷弄間，尋找打架鬧事的機會。對此廟方和當地居民也相當頭痛，每年防不勝防，只能更加約束自我，並提醒大家注意避免捲入紛爭。

氣象預報的豪大雨並未發生，暗訪天氣熱而不悶微風吹拂，感謝文武大眾爺的保佑。今年約在晚間12點多回到廟中，1點多完成收班，比起往年更加得早，讓大家有充分的時間休息準備隔天日巡。

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關鍵字文武大眾爺聖誕新莊大拜拜新莊文化祭暗訪
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