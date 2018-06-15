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〈永豐金股東會〉寶佳踢館提三問 聚焦人事、裁罰案、

鉅亨網2018/06/15 12:25
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永豐金 (2890-TW) 今(15)日舉行股東會，大股東寶佳集團派出三人出席踢館，並提出包括永豐金證券總經理葉黃杞的辭職案、人力裁罰解除職務進度以及高階經理人高薪問題。

寶佳集團到處插旗金控，挑戰台新金董事席次失利後，再瞄準永豐金兩年後的董事改選，寶佳法務主管兼發言人周伯鍾領質疑上次永豐金法說會稱永豐金證總經理葉黃杞口頭辭職，但至今卻沒有行動，且葉黃杞還是券商董事及期貨董事長，還提到永豐集團中，有 9 個人以上都是經過金管會懲處，卻還位居高職，用人政策讓人不解。

對此，永豐金回應，葉黃杞是口頭請辭，但相關人事，這部分將會交由董事會決議，目前董事會尚未開會，對於是否慰留沒有正面回應。

寶佳另一位代表也提問永豐金高階主管年薪，合計薪酬費用高達 2 億元，用人費用這麼高，是否有 KPI 或是績效指標？永豐金回應，各家金控對於經理人定義不同，都會按照考核制度給予合理的薪資。

第三位代表則質疑永豐金董事長翁文琪來這一年改變了什麼？而永豐金在 2013 年大賺了 136 億元，近年獲利卻衰退，永豐金該如何趕上其他家金控？

董事長翁文祺表示，現在永豐金最缺凝聚力，自己願意帶領團隊走訪海外機構、走進國內分行，與員工促膝而談，主管機關對自己也越來越信賴，對永豐金表現也相當肯定，但自己僅到職一年，希望大家再給自己時間，會把永豐金的招牌擦亮。

翁文祺並指出，從新任團隊上任到現在，永豐金股票已經呈現上升趨勢，且是穩定往右上角攀升的漂亮曲線，但即便如此，自己還是不會買股票。

此外，面對小股東關切永豐金是否會併購壽險，翁文祺表示，永豐金目前缺了壽險拼圖，但併購保險公司是大課題，併購須要天時地利人和，目前永豐金還處於把內部好好整理，未來會積極考慮壽險的併購。

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關鍵字永豐金寶佳headline
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