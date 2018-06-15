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宜蘭二結王公廟　古公三王護萬民

保庇2018/06/15 11:38
宜蘭二結王公廟　古公三王護萬民（圖／保庇）
宜蘭二結王公廟　古公三王護萬民（圖／保庇）

二結王公廟位於宜蘭縣五結鄉，主祀古公三王，屬於閩南移民的鄉土信仰，在清朝時隨著漳州移民渡海來台，在台灣落地生根已經數百年了。

宜蘭二結王公廟舊廟。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp攝）

古公三王，是三位南宋時抵抗起兵抵抗元軍的英雄人物，分別是柳信、葉誠、英勇（亦有記載為黃勇）。南宋時戰火連天，三人仿效「桃園三結義」結拜為兄弟，在福建組織義軍對抗元軍。祥興元年，宋帝趙昺被元軍圍困，三位英雄率領義軍大戰元軍，讓皇帝得以脫困，卻也在此役殉國，之後被尊為神明。

根據傳說，三王公中的老大柳信擅長醫術、老二葉誠擅長勘輿、老三英勇擅長道法，除了抵抗元軍，平時也常以自己擅長的領域為鄉民消災解厄，所以還在世時就受到許多人的敬重愛戴。

清乾隆五十一年，一位名叫廖地的漳州人絕地渡海來台發展，啟程前到家鄉的古公三王廟奉請三王公金身以求平安，這位廖地先生就這麼捧著三王公的金身渡過黑水溝，平安抵達台灣。

廖地先生到台灣後，決定往東邊的噶瑪蘭發展，在行經現蘭陽溪南邊的榕樹時，神明金身遂定住不動，經請示後，三王公聖示要留在此濟世救民，就是現在二結王公廟最早的雛型。

古公三王金身。（圖／財團法人二結王公廟官網）
古公三王金身。（圖／財團法人二結王公廟官網）

三王公開始濟世後的數年，吳沙率領更多的漳州人開墾蘭陽一帶，逐漸發展成繁榮的區域。嘉慶二十一年，廖地先生返回家鄉，奉請大王公、二王公金身來台奉祀，三位結義兄弟終於聚首於二結，神威遠鎮蘭陽。

經過數百年的發展，古公三王的分靈在台灣不計其數，形成了一個堅固的信仰圈，由此就可以看出三王公對於信眾的護佑，以及其靈驗的程度，就不難想像三王公的神威了。

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關鍵字二結王公廟古公三王
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