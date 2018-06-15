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〈聯發科股東會〉衝刺新產品 蔡明介：研發費用200

鉅亨網2018/06/15 12:25
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手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(15)日召開股東會，董事長蔡明介指出，未來聯發科針對 5G 與 AI 領域的布局力道將會更為加大，之前 2016 年曾說過，未來 5 年將投資 2000 億元研發新產品與技術，目前看研發金額可能要再上調，不過對於實際金額，他強調，要依照每年營運狀況而定，並未給出明確數字。

蔡明介強調，2 年前 Google(GOOG-US) 曾提出 AI FIRST，當時就可看到 AI 的威力，現在看 5G 與 AI 發展都在趨勢上，聯發科將持續維持研發力道，投資開發新產品，才能在市場上占有一席之地。

蔡明介強調，5G 部分聯發科上周已發表 M70 數據機晶片，未來 SOC 晶片布局也會持續，而聯發科約投入 1500-1600 研發工程師在 5G 晶片領域，日前已經對外發表，看起來進度在領先群中，但事實上前面是鴨子划水，聯發科能這麼早發表，就是奠基在過去 2G、3G 與 4G 晶片技術基礎上，且曾跟 NOKIA、NTT DOCOMO 等大廠合作，累積下來才有 5G 晶片的成果，造就現在的進度。

蔡明介認為，聯發科目前台灣、美國、北歐、印度與中國大陸都有研發人員，未來這幾個地方會持續投入並增加人員，而台灣仍是重要的研發重鎮。

蔡明介指出，研發費用預期將持續增加，重點會放在 5G 與 AI 領域，其中 5G 是既有的技術，而 AI 牽涉更廣，包含通訊、運算與多媒體技術都需要整合，另外還有搭配類比電路以及 RF 的設計。

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