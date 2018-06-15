阿妹神隱半年去哪裡？原來是去做「這件事」

已經進入金曲獎倒數計時，以專輯《偷故事的人》入圍6項的阿妹向來都很重視金曲獎，她表示，「每年都能跟這麼多不同型態的歌手一起角逐覺得很榮幸！」她不但是本屆入圍大贏家，也持續打破個人紀錄，第14度角逐最佳女歌手，有機會寫下四度封后的紀錄。

天后張惠妹aMEI（阿妹）「烏托邦世界巡城演唱會」一路進化到以20周年為主題改版的「烏托邦慶典2.0世界巡迴演唱會」，巡迴世界50個城市。日前她在臉書發文「ARE YOU READY」，預告6月15日單曲搶先聽，讓粉絲們超級興奮，引起紛紛熱烈回應：「準備好了！」

有網友說她跟國際超級影后梅莉史翠普Meryl Streep一樣，只要有作品就會入圍，稱她「惠妹史翠普」，而她得知後提到，自己也跟梅莉史翠普一樣，命運常常讓她們打扮得很漂亮但卻空手而歸，不過這張作品在去年得到了很大的迴響，她已經很滿足。



▲阿妹被網友稱為「惠妹史翠普」。（圖／環球音樂 , 2018.06.15）

此外，今（15）日凌晨《ARE YOU READY（烏托邦慶典2.0 LIVE版）》單曲已經數位上架，MV也同步於網路平台首播。而預計8月將推出的《烏托邦慶典2.0巡演》4K BD、DVD、CD，不但是全台第一位歌手用4K畫質拍攝演唱會，也是阿妹「神隱」近半年全心投入混音與影像的製作，到現在都還沒有完成，總製作費用卻以超過三千萬。



▲阿妹日前在臉書發文「ARE YOU READY」，原來是要公布推出演唱會DVD的好消息。（圖／環球音樂 , 2018.06.15）