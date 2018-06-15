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中央社

東元布局印度電動車 業績看增1成

中央社2018/06/15 12:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）東元董事長邱純枝今天表示，獲美國油氣產業大馬達訂單及中東訂單翻倍，並規劃與日系企業在印度合作電動車動力系統。法人看好東元下半年業績，估今年看增1成。

東元電機今天上午在中壢廠舉行股東會，會中順利改選董事；之後召開新任董事會，新任董事推舉邱純枝續任董事長。會後邱純枝接受現場媒體聯訪。

展望下半年營運表現，邱純枝指出，目前看來下半年大馬達在美國石油產業接單看佳，訂單復甦明顯，不僅是大馬達，也帶動小馬達和驅動器產品。

此外，東元在中東訂單翻倍，看好油氣產業帶動下半年營收成長，她對於東元集團下半年營運成長有信心。家電部分，今年下半年業績可望穩健成長。

邱純枝表示，東元集團下半年業績可望較上半年佳，也會較去年同期成長。在獲利部分，東元集團去年第3季開始迄今進行大專案，動員200人到300人，已經歷時9個多月；其中，布局全球性的聯合採購，降低成本約1成到2成，效果可望在下半年到明年展現，有助獲利表現。

法人預估，東元集團今年業績目標較去年成長1成，今年下半年獲利可望優於去年。

展望市場和新產品布局，邱純枝表示，美國和義大利市場表現不錯，7月高功率馬達可望有新訂單，也會推展利基型新產品。今年空調產品鎖定越南、印尼、菲律賓等市場，商業空調產品看好海外市場需求成長。

在電動車產品布局，邱純枝指出，東元與日系企業規劃合作在印度布局電動車動力系統。

在越南市場布局，邱純枝說，東元集團在越南平陽省有50公頃土地，規劃設立東南亞生產基地，預估小馬達每年生產量20萬台，預計明年第1季投產。

從產品業績比重來看，法人表示，今年第1季小馬達占東元整體業績比重約20%。大馬達占比約17%到18%，電力系統占比約6%到7%，電控系統占比約10%到11%，家電占比約17%到18%。（編輯：蘇志宗）1070615

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