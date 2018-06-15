東元布局印度電動車 業績看增1成

（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）東元董事長邱純枝今天表示，獲美國油氣產業大馬達訂單及中東訂單翻倍，並規劃與日系企業在印度合作電動車動力系統。法人看好東元下半年業績，估今年看增1成。

東元電機今天上午在中壢廠舉行股東會，會中順利改選董事；之後召開新任董事會，新任董事推舉邱純枝續任董事長。會後邱純枝接受現場媒體聯訪。

展望下半年營運表現，邱純枝指出，目前看來下半年大馬達在美國石油產業接單看佳，訂單復甦明顯，不僅是大馬達，也帶動小馬達和驅動器產品。

此外，東元在中東訂單翻倍，看好油氣產業帶動下半年營收成長，她對於東元集團下半年營運成長有信心。家電部分，今年下半年業績可望穩健成長。