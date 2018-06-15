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中央社

時雨量87毫米 屏東長治交流道下淹大水

中央社2018/06/15 12:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）豪雨上午從屏東南區逐漸轉移屏北，上午10時至11時，隘寮溪上游瑪家鄉時雨量達87毫米，導致下游長治鄉排水溝宣洩不及，國3長治交流道下大淹水，水利署發布一級淹水區。

豪雨在上午9時逐漸從屏南轉屏北，屏北的隘寮溪上游瑪家鄉和三地門鄉雨量在上午9時後暴增，瑪家鄉10時至11時的時雨量87毫米，今天零時至上午11時30分共下了269毫米，居全台冠；隔鄰的三地門鄉10時至11時雨量79毫米。

強降雨雨量暴增除了瑪家鄉蓄洪池溢出外，瑪家涼山入口也淹水50公分；另外也導致位於下游的長治鄉交流道下的省道台24線沿線繁昌村，以及繁華村大淹水，淹水約半個輪胎高。

長治鄉民古佳川表示，只要一遇大雨，排水系統就宣洩不及，再加上上游樹枝、椰子殼等廢棄物阻塞排水系統，常常淹大水。

屏東縣政府水利處長江國豐表示，國道3號長治交流道下有個農田水利會的灌溉排水溝，縣府有打算要整治拓寬，但牽涉到徵收土地及農田水利會不是公部門系統，因此一直沒有進行整治作業。

屏東農田水利會長黃信茗表示，因上游水量大，排水溝渠才會宣洩不及，只要一個小時不下雨，積水就能退，如果縣府有意整治拓寬排水系統，水利會願配合。

屏北區還有內埔鄉、九如鄉及鹽埔鄉都傳出部分區域淹水；至於一大早淹水的沿海佳冬鄉、林邊鄉及東港鎮的淹水多已消退。(編輯:孫承武)1070615

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