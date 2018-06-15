時雨量87毫米 屏東長治交流道下淹大水

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）豪雨上午從屏東南區逐漸轉移屏北，上午10時至11時，隘寮溪上游瑪家鄉時雨量達87毫米，導致下游長治鄉排水溝宣洩不及，國3長治交流道下大淹水，水利署發布一級淹水區。

豪雨在上午9時逐漸從屏南轉屏北，屏北的隘寮溪上游瑪家鄉和三地門鄉雨量在上午9時後暴增，瑪家鄉10時至11時的時雨量87毫米，今天零時至上午11時30分共下了269毫米，居全台冠；隔鄰的三地門鄉10時至11時雨量79毫米。

強降雨雨量暴增除了瑪家鄉蓄洪池溢出外，瑪家涼山入口也淹水50公分；另外也導致位於下游的長治鄉交流道下的省道台24線沿線繁昌村，以及繁華村大淹水，淹水約半個輪胎高。