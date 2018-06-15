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〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行比預期更鴿派 歐元大利

鉅亨網2018/06/15 12:51
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歐洲央行承諾分階段結束購債，並將在 2019 年夏季前將主要利率維持在目前水準，歐元匯價受此衝擊出現暴跌，週四 (14 日) 紐約尾盤歐元兌美元暴跌 1.8%，收 1.1584，創下 2016 年 6 月以來單日最大跌幅。

歐元兌美元
歐元兌美元周四暴跌 1.8%。

歐元兌美元自今年最高點 1.1851 起跌至周五盤中的 1.1554，已暴跌近 300 個基點。

荷蘭銀行駐阿姆斯特丹的外匯分析師 Georgette Boele 表示，歐洲央行的貨幣政策決定比市場預期的更加鴿派，未來幾周歐元兌美元不排除將下探 1.1510。

德銀：歐洲央行比預期更鴿派 根本是歐元大利空

德意志銀行外匯研究全球聯合主管 George Saravelos 指出，歐洲央行 2019 年夏季前維持利率不變的前瞻指引，對歐元而言，根本是一大利空，歐元兌美元要想守住 1.15-1.2 區間的力道大減。

該行分析師 Thu Lan Nguyen 表示，美元未來受到升息前景的支撐；而歐洲央行未來一年維持利率不變的前瞻指引，將讓歐元走勢受到抑制，此消彼漲間，預期短、中、長期歐元幾乎沒有升值的空間。

受到歐元大跌及聯準會升息的帶動，美元指數週四 (14 日) 尾盤暴漲 1.24%，來到 5 月底以來高點 94.86，並創下 4 個月來最大單日漲幅。

美元指數周四
美元指數週四創下 4 個月以來最大單日漲幅。

匯豐 (HSBC) 外匯策略美國主管 Daragh Maher 表示，聯準會描繪的鷹派升息前景將重振 5 月底以來漲勢陷於停滯的美元。

三菱東京日聯銀行研究團隊預期美元近期將升值，但提醒投資人聯準會收緊貨幣政策的總量保持不變，市場已合理反映聯準會的升息前景，加上美元指數波段漲幅已達 5%，短期追逐美元上漲宜謹慎。

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