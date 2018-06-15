小何麗玲現身兆豐金股東會　獻花稱讚他是金融業男神

兆豐金今日股東會，除通過2017年度盈餘分配案，發放股東現金股利每股1.5元，並改選第7屆董事，共選出董事15席，其中包含3席獨立董事，當選名單包括財政部代表張兆順、胡光華、蕭家旗、顏春蘭、梁正德、 林宗耀、陳佩君、洪文玲、林祈旭及行政院國家發展基金管理會代表邱俊榮、中華郵政代表周瑞祺臺灣銀行代表邱月琴，獨立董事當選人分別為盧俊偉、林盈課及林常青，任期自2018年7月1日至2021年6月30日止。

兆豐金控15日召開股東會，有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬也現身，除獻花給兆豐金暨兆豐銀行董事長張兆順，還稱讚他是金融業男神，並期許兆豐金股價明年可以衝到50元。另有小股東質疑兆豐銀行當初被美國開罰新台幣57億元，到底是幫誰洗錢？張兆順則強調，「沒有幫誰洗錢」。

不過，兆豐金股東會上，有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬特別獻花給董事長張兆順。黃雪芬指出，上次她到台積電獻花時股價100多元，現在200百多元，日前到台積電股東會獻花給董事長張忠謀，期許台積電股價可以到300元；上次到台塑化獻花，也期許台塑化股價可以到200元。

黃雪芬說，他對兆豐金要求不高，只要能到50元就很開心，而且只要能為小股東賺錢的都是男神，誰說只有張忠謀是男神，張兆順董事長也是金融業的男神，要兆豐金加油一點。

不過，有小股東質疑兆豐銀行一再被美國重罰，能否保證未來不會再有此事發生？到底是幫什麼人洗錢？張兆順則強調。被美方罰款，以國內角度看行政罰，主要是制度不好， 沒有洗錢也沒有為誰洗錢，如果有也是美國司法部處罰，但是兆豐沒有被美國司法部處罰。

至於財政部長許虞哲表示，對公股整併樂觀其成，但財政部不會主動推動。對此，張兆順強調，兆豐金目前沒有購併規畫，除因被美裁罰有不能增設分行等限制，加上目前業務重點仍放在法遵及洗錢防制，內部也進行組織改造，等健全起來後再考慮這問題。

