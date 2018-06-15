三星積極減碳 擴大使用再生能源

（中央社記者江明晏台北15日電）三星今天宣布，將在能源效率及減排方面採取積極措施，計畫在2020年前，使美國、歐洲和中國所有工廠、辦公大樓和營運設備，百分之百使用再生能源。

三星今天發布新聞稿表示，在美國、歐洲和中國等具備完善基礎設施的市場，凝聚眾人之力開發與傳輸再生能源，以增加再生能源的使用。

其中，三星計畫在2020年之前，使美國、歐洲和中國的所有工廠、辦公大樓和營運設備，百分之百使用再生能源。以中長期而言，三星將陸續在全球各地提升再生能源的使用。

為實現這項承諾，三星已同意遵守世界野生動物基金會(WWF)的再生能源買家守則，並加入洛磯山研究所的商業再生能源中心。