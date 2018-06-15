三星積極減碳 擴大使用再生能源

（中央社記者江明晏台北15日電）三星今天宣布，將在能源效率及減排方面採取積極措施，計畫在2020年前，使美國、歐洲和中國所有工廠、辦公大樓和營運設備，百分之百使用再生能源。
三星今天發布新聞稿表示，在美國、歐洲和中國等具備完善基礎設施的市場，凝聚眾人之力開發與傳輸再生能源，以增加再生能源的使用。
其中，三星計畫在2020年之前，使美國、歐洲和中國的所有工廠、辦公大樓和營運設備，百分之百使用再生能源。以中長期而言，三星將陸續在全球各地提升再生能源的使用。
為實現這項承諾，三星已同意遵守世界野生動物基金會(WWF)的再生能源買家守則，並加入洛磯山研究所的商業再生能源中心。
在韓國，三星電子全力配合政府的國家策略計劃，力求在2030年之前，提升20%的再生能源使用量。自今年起，三星將於韓國水原總部的「三星數位城」，另外裝設大約4萬2000平方公尺的太陽能板，此外，三星將陸續在2019年與2020年分別於平澤園區和華城園區，增設大約2萬1000平方公尺的太陽能和地熱發電設施。
三星電子積極在全球提升再生能源的使用，期盼在2020年之前，能提供相當於3.1GW太陽能電廠的一般發電量。以一家四口來計算，此電量相當於11萬5000戶韓國家庭的年度能源消耗量。
供應鏈方面，三星電子也將與供應鏈夥伴展開合作，擴大實施綠能策略。（編輯：楊凱翔）1070615