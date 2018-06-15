7000億活水挹注 業者：房市與建商利多

（中央社記者韋樞台北15日電）金管會擬放寬銀行法第72條之二建築融資規定，估計可提供市場最多7000億元活水。建商表示，此政策對房市與建商均屬利多消息，特別是績優建商有更多機會貸到利率更低的資金。

金融監督管理委員會擬放寬銀行法第72條之二銀行不動產授信3成上限的計算範圍，排除醫院等具社會性及公共性項目，以及民國101年前的廠辦；估房市可因此注入新台幣3500億元至7000億元的動能，可支援政府公共重大建設。

銀行法第72條之二研擬放寬範圍以具公共性及社會性為原則，即3成限額的計算範圍，不計入銀行承作醫院、長照機構、社會住宅，以及學校辦公廳舍的不動產授信，另外，考量廠房興建主要為生產所用，非交易買賣，也擬把銀行在民國101年之前所承作的廠房興建不動產授信排除計算。