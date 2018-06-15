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A股納入MSCI排擠台股？金管會：價漲量增且外資買

鉅亨網2018/06/15 13:12
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A 股於 5 月底正式納入 MSCI 指數，外界擔憂對台股造成排擠效應，金管會今 (15) 日特別發布台股數據指出，截至 6/14，台股加權股價指數 11013.98 點，較 5 月底 10874.96 點，上漲 139.02 點、漲幅 1.28%，台股 6 月以來，仍價漲量增且外資買超。

金管會表示，上市公司 (不含第一上市公司)5 月單月合併營收 2 兆 5380 億元，較去年同期增加 3249 億元，成長 14.68%；前 5 月累計合併營收 12 兆 452 億元，較去年同期增加 1 兆 478 億元，成長 9.53%。營收成長產業主要為建材營造業、電器電纜業及水泥工業。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司)5 月單月合併營收 1872 億元，較去年同期增加 234 億元，成長 14.29%；前 5 月累計合併營業收入 8768 億元，較去年同期增加 832 億元，成長 10.48%。成長產業主要為建材營造業、電器電纜業及油電燃氣業。

金管會進一步指出，台股整體基本面良好，除上述營收持續成長外，今年第 1 季上市櫃公司稅前淨利合計約 5241 億元，亦較去年同期成長 14.21%，且台股截至今年 5 月底本益比約 15.36 倍，尚屬合理，另現金殖利率達 4.05%，顯示台股整體基本面良好。

金管會表示，MSCI 於今年 5 月底進行季度權重調整及納入 A 股後，截至 6 月 14 日台股加權股價指數 1 萬 1013.98 點，較 5 月底 1 萬 874.96 點，上漲 139.02 點，漲幅 1.28%；櫃買指數亦上漲 1.03%。

集中市場及櫃買市場 6 月日均成交量合計約 2176 億元，較上月 1855 億元，增加 321 億元，增幅為 17.3%。

6 月截至 6 月 14 日止，外資於兩市場分別買超約 71.3 億元及 26.8 億元，合計約 98.1 億元。

金管會強調，綜合以上可看出，由於上市櫃公司營收及稅前淨利持續成長，台股整體基本面良好，故自 MSCI 於 5 月底進行季度權重調整及納入 A 股以來，台股仍呈現價漲量增及外資買超的情形。

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