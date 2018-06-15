芒果產量估減半 民眾嘗鮮要趁早

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北15日電）台南市農業局長許漢卿今天表示，台南芒果進入產季，今年預計產量僅有去年的一半，民眾要把握機會品嚐，也歡迎民眾23日起到台南國際芒果節遊玩。

台南市農業局上午北上立法院舉辦「2018台灣芒果季─台南國際芒果節」記者會，台南地區選出的民進黨立委葉宜津、王定宇、台南出身的農委會副主委李退之等人都出席。

許漢卿說，去年芒果盛產，今年卻是小產年，農民朋友套袋時都說，產量只有去年的一半。他說，台南芒果6月下旬採收，民眾一定就要用力吃，不然會錯過採收時間，歡迎民眾6月23日到7月21日到台南參加芒果季，台南熱情一定讓你熱汗直流，也要記得吃到台南最好吃的芒果冰。