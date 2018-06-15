貢寮海洋音樂祭議題交鋒　新北提數據打臉蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇貞昌在媒體的專訪時，提及「貢寮海洋音樂祭」當初預算編列500萬、邀100團獨立樂團；新北市政府觀光旅遊局表示，數字上與事實顯有極大的落差，希望不要抹煞了這10多年來，許多樂團、音樂圈先進與市府同仁共同的努力。
觀光旅遊局今（15）日指出，貢寮國際海洋音樂祭的確是蘇貞昌任內（2000年）開辦，當年是1天的活動、預算500萬，共16團參加，不知蘇貞昌說的100團從何而來？之後活動的預算陸續增加，2004年蘇貞昌擔任台北縣長的最後一年，海祭活動預算為2600萬，共有48團樂團參加，今年海洋音樂祭的預算為2200萬、75團樂團參加。
觀光旅遊局說，蘇貞昌任內舉辦5年的海洋音樂祭，5年總共有192團參與表演，也許蘇老縣長的100團概念就是由此而來，但如果團數用5年相加，預算也應該是5年相加共6200萬，不是500萬；貢寮國際海洋音樂祭是蘇貞昌開辦，這個歷史大家不會忘記。但也請蘇貞昌不要抹煞從2005年到現在，這10幾年來許多樂團、音樂圈先進與市府同仁的參與及奉獻。
新北市政府這幾年除了擴大辦理海洋音樂祭，2016年更在漁人碼頭創設淡水漁人舞台，打造一個戶外的原創音樂基地，在每年夏季的每個周末，提供一個長期性且常態性的表演舞台，今年更深入校園交流，尋找年輕熱血的樂團，以實際行動支持台灣原創音樂；最近3年海洋音樂祭與漁人舞台共有335樂團參與演出，比起蘇貞昌5年192團，顯然提供了更多獨立樂團更大的表演空間。