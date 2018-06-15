貢寮海洋音樂祭議題交鋒　新北提數據打臉蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇貞昌在媒體的專訪時，提及「貢寮海洋音樂祭」當初預算編列500萬、邀100團獨立樂團；新北市政府觀光旅遊局表示，數字上與事實顯有極大的落差，希望不要抹煞了這10多年來，許多樂團、音樂圈先進與市府同仁共同的努力。

觀光旅遊局今（15）日指出，貢寮國際海洋音樂祭的確是蘇貞昌任內（2000年）開辦，當年是1天的活動、預算500萬，共16團參加，不知蘇貞昌說的100團從何而來？之後活動的預算陸續增加，2004年蘇貞昌擔任台北縣長的最後一年，海祭活動預算為2600萬，共有48團樂團參加，今年海洋音樂祭的預算為2200萬、75團樂團參加。