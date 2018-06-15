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〈兆豐金股東會〉股東盼股價衝上50元 董座張兆順為

鉅亨網2018/06/15 13:19
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兆豐金 (2886-TW) 今 (15) 日舉行股東會，有「小何麗玲」封號的股東黃雪芬出席股東會並獻花給兆豐金董事長張兆順，她盼兆豐金股價能衝到 50 元，創造更好的業績回饋給小股東，張兆順則回應，我也為我們股價偏低抱屈。

其實，金融股價偏低一事，曾有金融業高層反映，國外銀行的公司市值，大多會超過淨值很多倍，但台灣金融股的狀況相反，很多公司的股價淨值比都不到 1，這樣的股價淨值比太低，顯然不合理。而兆豐金今股價以 26.6 元開出，早盤最高落在 26.65 元，距離股東盼望的 50 元，仍有一段距離。

此外，會中也有股東關心兆豐遭美重罰一事，對此，張兆順表示，兆豐被美方罰款，若以國內角度來看為行政罰，且強調並未涉及洗錢，若有涉及洗錢，會被美國司法部處罰，但兆豐並沒有。

張兆順強調，兆豐今年業務重點將持續聚焦強化法遵文化，另內部也已正式啟動組織改造。兆豐銀目前將管理處各單位依職能和業務屬性，成立四大事業群和三大管理中心，其中新設消費金融事業群，未來除了企金和國際業務等核心業務之外，也要積極衝刺消金業務。

兆豐金今股東會中也通過 2017 年度盈餘分配案，發放股東現金股利每股 1.5 元，並改選第七屆董事，當選名單中，財政部代表包括張兆順、胡光華、蕭家旗、顏春蘭、梁正德、 林宗耀、陳佩君、洪文玲、林祈旭，以及行政院國家發展基金管理會代表邱俊榮、中華郵政代表周瑞祺、臺灣銀行代表邱月琴；獨立董事當選人為盧俊偉、林盈課及林常青，當選名單任期自今年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

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