〈兆豐金股東會〉股東盼股價衝上50元 董座張兆順為

兆豐金 (2886-TW) 今 (15) 日舉行股東會，有「小何麗玲」封號的股東黃雪芬出席股東會並獻花給兆豐金董事長張兆順，她盼兆豐金股價能衝到 50 元，創造更好的業績回饋給小股東，張兆順則回應，我也為我們股價偏低抱屈。

其實，金融股價偏低一事，曾有金融業高層反映，國外銀行的公司市值，大多會超過淨值很多倍，但台灣金融股的狀況相反，很多公司的股價淨值比都不到 1，這樣的股價淨值比太低，顯然不合理。而兆豐金今股價以 26.6 元開出，早盤最高落在 26.65 元，距離股東盼望的 50 元，仍有一段距離。