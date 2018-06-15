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農業金庫：絕無參與政府ODA計畫

中央社2018/06/15 13:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）全國農業金庫今天重申，絕對沒有參與任何政府開發協助計畫（ODA），近期要推動的是國內銀行幾乎都有經營的國際金融業務分行（OBU），兩者無關。

全國農業金庫今天召開記者會說明，近期有心人士一再透過社群訊息轉傳「全國農業金庫擬將農漁民7000億存款投入ODA計畫」，是錯誤的訊息；由於全國農業金庫收受農漁會信用部新台幣6800億元轉存款，此錯誤訊息已造成農漁民憂心存款安全，甚至影響農業金融體系穩定。

全國農業金庫國外部經理簡鈞銘強調，ODA是政府的開發協助計畫，英文Official DevelopmentAssistance；OBU則是國際金融業務分行，英文是Offshore Banking Unit，兩者實在是沒有關係。

全國農業金庫副總經理文景仁進一步說明，農業金庫是民間銀行，政府持股沒有超過50%，民間持股將近60%。ODA是外交的事務，「我們不會去參與」，任何事以營利為考量，會考慮風險、受益。

對於未來推展OBU工作相關規劃，文景仁說，台商的貿易活動很活絡，需要資金援助，政府在民國70幾年時就已通過相關條例，讓國內銀行經營OBU業務，國內銀行幾乎都有，農業金庫設立得比較晚。

他強調，銀行做生意賺利差，但一定會考量風險，否則虧一筆要做很多筆補回來；未來執行OBU時，最主要是針對國內農漁業赴海外投資者，但需在國內已有經營基礎，並要提計畫經過審核，確認後才融資。

他補充，因為對象以國內的農漁業者為主，因此會與農業信用保證基金合作，對於不能提供國內擔保品者，由農信保基金做保證，藉由雙重審核，債權確保會更有保障，必要時也會做好貸後管理，強化債權確保。

農委會農業金融局日前說明，全國農業金庫申請成立國際金融業務分行（OBU），主要是為業務發展，提供客戶完整的外幣業務服務，並配合政府新南向政策，協助台商在海外健全發展。（編輯：黃瑞弘）1070615

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