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激烈競爭環境下 分析師對Spotify保持謹慎態度

鉅亨網2018/06/15 13:23
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德意志銀行表示，儘管對串流音樂普遍持樂觀態度，但對 Spotify (SPOT-US) 仍持 “謹慎態度”，理由是對於利潤率增長和同業競爭的擔憂。

根據德意志銀行的報告，相對於 Spotify，亞馬遜 (AMZN-US)，蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 有兩大競爭優勢: 資金的靈活性與潛在用戶。

即使虧本他們依然能更繼續相關業務。「Spotify 需要向投資者證明其可以實現其長期利潤率，而蘋果、亞馬遜和谷歌卻可以繼續進行投資，並期待藉此推動用戶增量建立更大的生態系統。」分析師說道。

除此之外，這還可能會給其他公司對於 Spotify 的定價權。

三家公司目前既有的業務也為他們帶來更多的潛在客戶。

據德意志銀行稱，對蘋果和谷歌來說，潛在客戶可為既有硬體的使用者; 而對於亞馬遜來說，潛在客戶可能來自擁有 Prime 的會員們，此外，三家公司都有智慧音響，以及日益開發成長的語音助理業務。

德意志銀行分析師 Lloyd Walmsle 周三 (13 日) 說道：「此競爭格局可能為 Spotify 用戶增長帶來阻力」 「我們認為 Spotify 不是 Netflix 2.0」，在他報導中指出其長期利潤缺乏可見性，內容也缺乏差異化，他建議中立並設目標價為 155 美元，相比目前的 179.65 美元下跌 13.6%。

然而投資者並沒有因新評級而躊躇不前，當天股價上漲 5.2％至創歷史新高。

投資者在上市公司的首次盈利報告發布後，短暫地對 Spotify 的股票感到疲軟，但自從其 4 月初公開上市以來，Spotify 在 2018 年股價上漲約 17%，超越 S&P 500 指數並高於 5 月初的高點。華爾街的平均目標價約為 176 美元，就在目前的水平附近。

Spotify股價走勢
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