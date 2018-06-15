《破風》男神疑被女友戴綠帽　哽咽認了「已分手」

31歲港星陳家樂外型俊俏，在演藝圈耕耘多年的他，拍過《破風》、《幸運是我》等賣座片，近來更演出TVB劇熱播劇《逆緣》男主角，受到粉絲討論，他和24歲的演員女友余香凝交往3年，沒想到原有結婚計畫的兩人，日前驚爆已經分手，還傳出是因為女方劈腿，讓兩人的粉絲相當錯愕！

陳家樂和余香凝因戲結緣，後來陷入熱戀，去年陳家樂開車載女友下班，途中發生嚴重車禍，余香凝當場鼻骨斷裂、臉部擦傷幾近毀容，陳家樂當時自責懊悔，承諾要照顧女友「一生一世」，孰料近日余香凝被狗仔拍到和一名保險業務員過從甚密，還被直擊多次出入男方住所，疑似背著陳家樂偷吃。



▲余香凝還曾曬出與陳家樂的放閃照。（圖／翻攝余香凝IG , 2018.06.15）

港媒日前堵到陳家樂，當場拿照片求證，陳家樂先是深深了一口嘆氣，表示不認識照片中的男子，後來說：「其實我早就跟她（余香凝）分手了！」記者再追問，陳家樂開始眼眶泛淚，表示最近兩人才分開，已經沒有連絡，分手是彼此的決定，希望外界能給他們一些私人空間，對於是否因為第三者介入，陳家樂不斷哽咽，沒再多說便與助理離去。