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中央社

解缺工危機 日本擬新制擴大引進外勞

中央社2018/06/15 13:28
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京15日綜合外電報導）隨著勞動人口減少，全日本的飯店、農場及建築工地都感到人力緊縮。此外，東京奧運將於2020年登場，屆時人力需求將增。日本政府因而擬定新制，為缺工嚴重的產業擴大引進外勞。

泥水工程公司的老闆塚田信一郎（TsukadaShinichiro，暫譯）說，若沒有22名中國及越南工人幫忙賺取公司一半薪資，他位於東京的小公司將無法生存。

他說：「他們是寶藏，真正的寶藏。」

「勞動人口正隨著社會邁入高齡化逐漸消失。工人不足，便無法建屋…我們別無選擇，只能讓他們進入這個國家。」

日本施行嚴格的移民政策，目前為止，僅開放極少數所謂的非技術外國勞工赴日。

對日本社會而言，移民是敏感話題，當局因而審慎處理缺工危機。民眾態度雖慢慢改變，但仍有不少人憂心外國人湧入將擾亂社會秩序，加劇就業競爭並削弱傳統文化。

基於經濟及人口老化因素，日本政府將於今天宣布，為外國人設立5年新居留工作資格的計畫。

官員指出，農業、營造業、旅館住宿業、老人照護業及造船業將是這些計畫的5大重點產業。

當局也在考慮給予通過若干測試的外國勞工永久居留權，他們也可攜家眷赴日。若內閣批准相關措施，日本政府望於今年秋季獲國會通過成為法律。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070615

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